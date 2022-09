Veja todos os detalhes do Festival Virada Salvador, que terá 70h de música

Além de trazer para a capital baiana os principais músicos do Brasil, o Festival da Virada Salvador 2023, que teve a grade de atrações divulgada nesta quinta-feira (15), promete movimentar a economia da cidade. De acordo com a gestão municipal, a festa vai gerar mais de R$ 400 milhões para o setor econômico soteropolitano.

Bruno Reis apresentou estes números e fez questão de destacar que esse retorno vem ‘a custo zero’ para Salvador, considerando os patrocínios captados e a injeção de dinheiro gerada para a economia.

“O que posso assegurar a vocês é que, praticamente, 80% dos cachês desses artistas estão assegurados por patrocinadores. (...) No fim das contas, a prefeitura, na prática, não precisa investir nada porque pelo o que tem de retorno de patrocínio e de impostos nesse período, essa conta zera”, explicou.

O gestor afirmou também que a comemoração vai beneficiar diversos públicos como, por exemplo, quem vai aproveitar os shows, os ambulantes que terão espaço para faturar, os demais comerciantes ao redor da cidade e, principalmente, o setor hoteleiro, com 100% de ocupação esperada para o período.

Ter os quartos ocupados em todos os hotéis da cidade é uma notícia para lá de interessante, de acordo com Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia (ABIH-BA). Ele aponta que a expectativa é a melhor possível com o festival retornando.

“Desde o começo do festival, ele cresce bastante e aumenta muito o movimento na cidade. Para a hotelaria, é importante ter um calendário de eventos definido e o festival trouxe, até a chegada da pandemia, uma ocupação de 100%. Para esse ano, é claro que a expectativa é a mesma ou, pelo menos, próximo disso”, afirmou Lopes.

As duas milhões de pessoas esperadas para os cinco dias de folia também provocam a animação dos estabelecimentos de alimentação da cidade. Assim garante o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes na Bahia (Abrasel-BA), Leandro Guapo.

“É um evento muito importante para cidade, que passou a ter uma procura ainda maior durante este período. Sem dúvidas, o turismo é a grande indústria de Salvador e todo esse incremento direto em toda cadeia, faz os demais setores da economia girarem também. O Festival da Virada só traz impactos positivos”.

Animação

Não é só quem vai trabalhar que está animado para a chegada do Ano Novo. Quem vai à Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, não vê a hora do festival começar. Narriman Matos, 23 anos, gosta da festa por ser uma oportunidade de ter contato com grandes atrações sem gastar muito. Para este ano, ela não esconde a ansiedade. “Sempre gostei da festa, frequento desde a época que era na praça Cairu. Me anima saber que o Festival da Virada vai voltar com o mesmo clima dos outros anos. Agora, o modo ansioso já está ativado. Com certeza, eu vou. Só espero que não tenha divisão de estilo musical porque gosto de mistura”, disse a estudante.

Quem não mora em Salvador também já faz planos para aproveitar o festival por aqui. Antônio Carvalho, 25, é de Itapetinga, sudoeste da Bahia e, assim que soube das atrações que vão rolar no palco, já bateu o martelo: a capital baiana será seu destino no fim do ano. “Eu gostei da grade toda porque tem um monte de artista que está no auge. Por isso, quero ir e curtir a festa da virada em Salvador. Jorge e Mateus e Mari Fernandez são os artistas que mais chamam a minha atenção”, comemorou.

O próprio prefeito Bruno Reis brincou e disse para todo mundo se preparar para dançar bastante. Ele comentou que a cidade sentiu falta do Festival Virada. “Galera, se prepare, que são cinco dias com muita música, muita festa, muita animação”, deu o recado, para depois prometer. “Com certeza será a maior festa de Réveillon da história de Salvador”.

Cláudia Leitte vai comandar a contagem regressiva para 2023

Ao todo, serão 36 atrações, sendo sete em cada dia. A exceção é no dia 1º, que contará com seis nomes. Os shows começam a partir das 17h. Foram anunciados pelo prefeito Bruno Reis: Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xanddy Avião, Jorge e Mateus, Bell Marques, Daniela Mercury, Vitor Fernandes, É o Tchan, Nattan, Psirico, Alok, Timbalada, Daniel Vieira, Ilê Aiyê (que fará a abertura), Simone, agora em carreira solo sem a irmã Simaria, Lá Fúria, Tarcísio Acordeon, Mari Fernandez, Parangolé, Thiago Brava, Rafa & Pippo, Durval Lélys, Olodum e Saulo.

A grade do dia 31, na noite da virada, é a única que já está fechada. Vão se apresentar Lincoln, Léo Santana, Wesley Safadão, Cláudia Leitte, responsável por comandar a virada, João Gomes, Zé Vaqueiro e Thiago Aquino, que faz o encerramento.

“Há uma concorrência muito grande especial com setor privado e todas as principais capitais do Brasil estão tendo grandes festas privadas nesse período. Mesmo assim conseguimos montar uma mega grade, com as principais atrações do Brasil e da Bahia. Praticamente todos os estilos musicais. Deixamos alguns ainda em suspense para gente ir anunciando no decorrer do tempo”, disse o prefeito. “Sempre uma grade com presença dos baianos, dos afros, do axé, do pagode, das mulheres”, destacou Bruno Reis, ressaltando que todo dia haverá pelo menos uma atração feminina.

O prefeito revelou também que o local terá barreiras de acesso para evitar que as pessoas levem armas, com apoio da Guarda Municipal na segurança. Sobre uma possível exigência de vacinação, Bruno Reis disso que vai depender de como estiver a situação da pandemia de covid-19 no final de ano. “Isso mais à frente pode ser que seja necessária essa cautela. Hoje, se o evento fosse esse final de semana, não seria exigido nada. Daqui para lá, se tiver alguma variação nos números da pandemia, vamos avaliar”, explicou.

Prefeito anuncia primeira edição da Expo Carnaval Brazil, em outubro

Na mesma coletiva em que revelou as atrações para o festival, a gestão municipal anunciou também a Expo Carnaval Brazil, feira que será sediada na capital baiana nos dias 14 e 15 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador. No local, estarão reunidos os representantes das principais festas do calendário oficial do Carnaval, além das folias fora de época, como micaretas e outros modelos de eventos.

O destaque da feira será o pavilhão principal, onde serão instalados espaços imersivos das cidades de maior relevância do carnaval, como Salvador, São Paulo, Brasília, Recife, Olinda, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. O prefeito Bruno Reis falou sobre o evento e explicou o que espera de retorno concreto para Salvador.

“Esses eventos têm a capacidade de gerar negócio. Cito aqui um evento com CEO’s da aviação do Brasil no mês passado, como exemplo. Só a realização daquele evento motivou empresas aéreas a anunciarem novos voos para cá. Então este, que vai falar do Carnaval, vai possibilitar troca de experiências, fechamento de parcerias e um olhar para a festa do ponto de vista do negócio e da capacidade que ele tem de gerar emprego e renda”, disse.

Esse também é o pensamento de Bruno Portela, diretor de operações da Zum Brazil Eventos, que é idealizadora e realizadora da feira, ao lado da Iessi Music Entertainment. Ele explica que a Expo Carnaval tem o intuito de reunir todos os carnavais do Brasil.

“Vamos falar com o trade da festa, conversando com as cidades e empresas que fazem essa festa. Então, queremos tratar como negócio, discutir o futuro e as mudanças que estão vindo por aí, além de pensar em sustentabilidade com muito conteúdo em todas as palestras. Serão dois dias intensos de plenárias e painéis no palco principal, chamado Carnaval Academy”, revelou.

Serão discutidos temas variados como economia criativa, carnaval sustentável, oportunidades na folia, festa ou negócio, inovação e metaverso e muito mais. Porém, não faltará espaço para música na programação. Ivete Sangalo subirá ao palco, junto com o Olodum e outros convidados relevantes da maior festa popular do país. O primeiro lote de ingressos já está à venda pelo site do sympla.com.br.

Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), também destacou o ganho que é ter a feira sendo realizada na capital baiana. Segundo ele, além de ser um produto realizado pela primeira vez, a Expo tem um caráter nacional e pode trazer mais atenção para o Carnaval de Salvador.

“Quando chegou às nossas mãos, a prefeitura foi a primeira organização a viabilizar o evento e ter aqui carnavais de todo o Brasil. É um espaço importante para discutir sustentabilidade, cultura e inovação, o que é fundamental nesse momento de retomada da festa que mais movimenta a cidade e merece toda a nossa atenção”, explicou.

Já em processo de preparação para o Carnaval 2023, o prefeito Bruno Reis falou sobre como a gestão se organiza para voltar a realizar a folia depois de dois anos em que a maior festa de rua do mundo foi interrompida pela pandemia. Ele confirmou, inclusive, o patrocínio máster da Ambev.

“Nós já temos o patrocinador master contratado e eu posso falar: é a Ambev. Assinamos um contrato de R$ 26 milhões, então já está garantido. Em relação à segurança, isso é feito de forma organizada com a Polícia Militar. [...] É óbvio que ano que vem teremos atenção redobrada por conta da ansiedade grande da população em voltar para rua. Porém, vamos dar atenção a isso e gerar a maior segurança possível”, finalizou.