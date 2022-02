Velório de Paulinha Abelha será aberto ao público em ginásio de Aracaju

O velório da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, será aberto ao público. Fãs, amigos e familiares poderão se despedir na cerimônia que será montada no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. O horário de início, o período que o público em geral terá acesso ao velório e as informações do enterro ainda não foram divulgadas.

Paulinha Abelha morreu nesta quarta-feira (23), em Aracaju, onde estava internada em coma desde o dia 11. Aos 43 anos, a artista deu entrada com insuficiência renal mas foi desenvolvendo um agravamento de lesões neurológicas associadas ao coma - ela estava na escala de Glasgow 3, considerada a mais grave da inconsciência. Em nota, o Hospital Primavera, onde a cantora estava internada, informou que Paulinha faleceu às 19h26, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

No último dia 17, foi divulgado que ela passava por diálise. A família da cantora desejava que ela fosse tratada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, porém, por instabilidade neurológica, Paulinha não estava em condições clínicas seguras para realizar a transferência. Na última terça (22), a equipe médica afirmou que o mais preocupante era a parte neurológica, já que os demais problemas haviam estabilizado.

Os médicos usaram o termo “síndrome tóxico-metabólica” para definir o caso, numa suspeita de que alguma substância estava circulando pelo corpo dela, causando “uma cascata de inflamações ou lesões”. Mas, a equipe não conseguiu afirmar que substância estaria causando o problema. Paulinha Abelha usava medicamentos, todos supervisionados.

Paulinha estava na escala de Glasgow 3. Uma pessoa saudável tem a escala Glasgow 15. A escala analisa a gravidade da lesão craniana de um paciente. Quanto menor for a pontuação do paciente, mais grave é seu estado de saúde.