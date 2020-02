Velório de Zé do Caixão tem apresentação de mariachi

O corpo do ator, diretor e roteirista José Mojica Marins, conhecido com Zé do Caixão, foi velado nesta quinta-feira (20), no Museu da Imagem e do Som, no bairro do Jardins, em São Paulo.

O caixão com o corpo de Mojica foi colocado em um palco no auditório do museu. Durante a cerimônia, a tampa ficou aberta com um véu branco por cima para que familiares, amigos e fãs pudessem prestar as últimas homenagens ao cineasta.

O velório contou também com a apresentação de um grupo de mariachi (gênero musical popular mexicano), Alberto Apache Y su Mariachi.

O corpo de Zé do Caixão será enterrado nesta sexta-feira (21), às 12, no Cemitério de São Paulo. O cineasta teve a morte confirmada na última quarta-feira (19). Ele estava internado no hospital Sancta Maggiore, na capital paulista, desde o último dia 28 de janeiro para tratar de uma broncopneumonia.