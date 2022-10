Vença o período de experiência: especialistas dão dicas para a adaptação no emprego 

O período de adaptação e experiência são absolutamente importantes para quem venceu uma disputa por vaga ou alcançou o sonhado emprego. De um modo em geral, as empresas reconhecem que o período é delicado, especialmente, numa época em que se valoriza mais a capacidade de aprendizado e adaptação à cultura da organização do que apenas conhecimentos técnicos.

Para dar uma ajuda aos que estão ingressando numa nova função, ouvimos especialistas que falam sobre como facilitar o período de adaptação e ainda aproveitar esse tempo para causar uma boa impressão. Neste último trimestre, por exemplo, o comércio deve gerar 10 mil vagas temporárias na Bahia devido ao crescimento de 15% nas vendas em relação ao Natal de 2021, mostra levantamento do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas).

Professora de Gestão em Recursos Humanos e Administração na Unijorge Lorene Paixão Sampaio lembra que o período de adaptação traz consigo muitas inseguranças, no viés do contratado, a melhor maneira de se adaptar ao trabalho é ter em mente algumas ações, como demonstrar a iniciativa e trabalhar em estreita colaboração com a nova equipe e os gestores. “É propício que em um ambiente organizacional o colaborador, para ser bem-visto, traga consigo o respeito, saiba se comunicar e demonstre interesse em trocar experiências (aprender e ensinar) como premissas fundamentais do seu processo”, afirma.

No âmbito da empresa, a professora reforça a necessidade de alinhar bem a integração do novo colaborador com toda a organização. “É essencial para uma preparação adequada a cultura inclusiva da empresa e assim manter um clima organizacional saudável”, complementa.

Básico e necessário

De acordo com o fundador do Vamos Subir, startup social que ajuda jovens em início de carreira a ter mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos, Flavio Valiati lembra que, se você está chegando, aposte no básico e seja uma pessoa educada, colaborativa, disposta a ajudar, alguém disposto a tornar o ambiente melhor.

Flavio Valiati salienta a importância de mencionar aqueles que parte do desenvolvimento dentro da empresa (Foto: Divulgação)

“Quando tiver interação com a chefia perto dos seus colegas, sempre tenha a certeza de mencionar que todos são parte do seu desenvolvimento. ‘Chefe, obrigado pela oportunidade, mas eu preciso reconhecer que o time me recebeu super bem; que o time tá construindo junto; que o time está sendo super disponível para me apoiar”. Essa é uma forma de você criar um ambiente positivo para todos”, sugere Valiati.

A professora tranquiliza os mais tímidos, destacando que falar com o chefe pode trazer um sentimento de intimidação, mas não precisa deixar que esse sentimento paralise. “É melhor abordá-lo o mais respeitosamente possível, trazendo consigo sempre aspectos relevantes, sem interrupções desnecessárias e principalmente saber falar e ouvir também com os colegas para não passar por cima e criar atritos”, ensina.

Lorene lembra que o ajuste emocional é uma parte importante para encontrar o sucesso em uma nova posição de carreira. “Compreender a raiz desses sentimentos pode ajudá-lo a gerenciar sua ansiedade e encontrar sucesso em qualquer situação. Portanto, é importante reconhecer quando iniciar um novo trabalho causa estresse e lidar com isso antes que fique fora de controle”, reforça.

Expectativas e realidades

O representante da Vamos Subir orienta ainda que, na chegada numa nova função, pergunte quais são as expectativas dos empregadores, o que esperam de você e como você vai ser mensurado? “Tem muita gente que perde tempo, gastando energia e esforços em atividades que não os aproximam dos seus resultados. Então, pergunte para o seu chefe: como eu serei mensurado? O que você espera de mim? E todos os dias trabalhe para alcançar esses objetivos. Aqui você mostra que é uma pessoa focada em resultado e você vai ter clareza para trabalhar todos os dias naquilo”, ensina.

Quando a ansiedade estiver grande, a sugestão de Flavio para superar o desconforto reside em saber o que precisa ser feito para entregar os resultados. “Você tem que trabalhar em silêncio e deixar que os seus resultados façam barulho. E se em algum momento você tá chamando mais as pessoas ou seu chefe, do que elas te chamando, talvez você tenha que parar, pensar e rever pontos”, afirma.

Lorene Sampaio lembra que a interação é importante na empresa e o novo colaborador deve buscar criar laços com a nova equipe. “É fundamental aprender a lidar efetivamente com as diversidades do ambiente organizacional e com quaisquer preocupações que se possa ter ajudará a causar uma boa impressão no chefe sem criar conflito com os colegas”, afirma a professora, destacando que é de bom tom evitar criticar o trabalho ou apresentar ideias negativas.

Lorene Sampaio salienta que falar com repeito e manter ações cordiais são fundamentais para lidar com a timidez inicial (Foto: Divulgação)

A outra dica é controlar o impulso em demonstrar os resultados, construir amizades, crescer ou ter uma avaliação sobre o próprio desempenho. “Respeite a agenda interna. Sempre antes do engajamento, sempre antes de uma tomada de decisão e ação interna, pergunte: eu estou tomando essa decisão e agindo no timing certo? Ou isso aqui é a ansiedade do meu lado?”, pontua Flavio.

Com a autoridade de quem foi eleito um Under 30 da Forbes, lista que elege os mais brilhantes empreendedores de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo, Flavio Valiati diz que as situações de conflito não significam que algo esteja errado, mas que é necessário encontrar um posicionamento. “Exponha a visão de que o conflito de ideias é positivo e que você está trazendo aquele contraponto porque quer evoluir. No final do dia, dito isso, a gente tem que entender com quem a gente está falando e se essa pessoa é aberta, flexível ou não para mudar a visão”, finaliza.

Para uma adaptação mais leve

1. Passar um tempo com outros funcionários

É interessante quando novos funcionários conhecem seus colegas de trabalho a fim de se integrarem ao novo ambiente corporativo. Nas primeiras semanas, tente passar mais tempo com seus colegas, tanto durante o horário de trabalho quanto durante os intervalos, para facilitar o processo de construção de relacionamento. Aprender o nome de todos também pode ajudar a se comunicar com mais eficácia no trabalho.

2. Pedir ajuda

Embora alguns novos colaboradores evitem pedir ajuda, é indispensável solicitar assistência quando necessário. Algumas empresas já têm documentos de treinamento específicos para ajudar a entender melhor o fluxo de tarefas ou usar um software específico da empresa, mas muitas vezes ter alguém te explicando é melhor do que apenas ler um documento, além de dar a chance de sanar possíveis dúvidas.

3. Oferecer-se para ajudar os outros

Embora novos funcionários estejam aprendendo sobre o local de trabalho, eles podem ajudar seus colegas de trabalho nas tarefas básicas. Se puder, ofereça-se antes que te peçam ajuda, mostre-se proativo. Ao ajudar alguém, você também pode aprender novas habilidades que poderão ser aplicadas em suas tarefas diárias mais tarde.

4. Boa gestão do tempo

É comum novos contratados levarem um tempo maior para concluir certas tarefas. De qualquer forma é importante se atentar aos prazos, deixar a ansiedade e o nervosismo de lado e, assim, criar uma reputação positiva no trabalho. Durante as primeiras semanas, tente tornar o cumprimento de todos os prazos uma prioridade.

5. Participar de reuniões

Quando se acaba de chegar em um novo ambiente, é comum permanecer mais quieto durante as reuniões, até se acostumar com o novo ambiente de trabalho. No entanto, se você tiver uma boa ideia ou uma sugestão pertinente, é importante contribuir com as discussões durante as reuniões. Se tiver dúvidas sobre algum projeto discutido, também não hesite em perguntar.

6. Aprenda sobre o ambiente de trabalho

Em tempos de home-office se tornou mais difícil conhecer bem o ambiente de trabalho, uma vez que empresas do mundo todo se viram obrigadas a deixar os funcionários trabalhando de suas casas. No entanto, como um novo integrante da equipe, é importante que você conheça como é o seu local de trabalho e tente se familiarizar com ele. Pergunte aos colegas que já estão a mais tempo na empresa como funciona o ambiente de trabalho, como é o clima no escritório, dessa forma, você tem a oportunidade de interagir com os colegas e entender melhor como funciona a nova empresa.

(Fonte: Felipe Calbucci, Diretor de vendas do Indeed no Brasil)