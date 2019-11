Vencedora de reality processa Record por não entregar prêmio prometido

Vencedora da segunda edição do reality show culinário Batalha dos Confeiteiros, produzido pela Record TV, a confeiteira sergipana Iara Cavalcanti processa a emissora e a dona do formato, Endemol, por não terem cumprido com a premiação anunciada. Ela pede ainda danos morais e uma indenização. O programa foi apresentado por Buddy Valastro, o Cake Boss.

Segundo o Observatório da Televisão, Iara deveria comandar uma das filiadas da Carlo's Bakery, confeitaria de Valastro, no país. Também deveria viajar para os EUA para passar uma temporada acompanhando o processo de criação de bolos do Cake Boss. Nada disso aconteceu de fato.

O processo está apenas começando e não tem nenhuma previsão de julgamento. Iara tem uma confeitaria em Aracaju e realiza eventos localmente, diz a matéria. A empresa tem mais de 65 mil seguidores no Instagram

A edição vencida por Iara foi ao ar entre abril e julho do ano passado na Record TV e no Discovery Home & Health.

Tanto Iara quanto a Record TV e a Endemol Shine Brasil não comentaram o caso.