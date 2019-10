'Vencemos com autoridade', comemora Roger Machado

O Bahia fez o necessário diante do Avaí na noite de segunda-feira (30) no fechamento da 22ª rodada do Brasileirão. O tricolor construiu o placar de 2x0 no primeiro tempo e administrou o jogo na etapa final. O triunfo na Ressacada, em Florianópolis, colocou o time comandado por Roger Machado no G6 do campeonato e deixou o treinador orgulhoso. Com 37 pontos, o Esquadrão é o 6º colocado.

"Vencemos com autoridade. Demonstramos hoje, estando dentro do G-6, que é uma possibilidade real. Nos dois confrontos, em Salvador e agora aqui, fora de casa, conseguimos seis pontos importantes, que nos colocaram no G-6 até agora. Belo jogo, consistente", festejou Roger Machado após o apito final. No primeiro turno, o Bahia venceu o Avaí por 1x0, na Fonte Nova, em confronto válido pela terceira rodada da Série A.

"Foi uma partida bastante consistente, um resultado final do jogo, no primeiro tempo, em dois lances bem importantes, que marcaram a estratégia que a gente idealizou para o jogo. No segundo tempo, o Avaí, com as mudanças, tentou nos empurrar para dentro do nosso campo. Promovi uma mudança (Ronaldo no lugar de Guerra) para tentar deixar nosso meio de campo mais forte. A gente conseguiu contra-ataques importantes. Uma vitória importante fora, a terceira fora de casa. As equipes que almejam, no final da competição, se credenciam a estar entre as primeiras para estar na Libertadores têm entre três e cinco vitórias fora de casa", analisou o técnico tricolor.

Os outros dois triunfos longe de Salvador foram contra Atlético-MG (1x0) e Vasco (2x0), na 16ª e 18ª rodadas, respectivamente. Roger Machado destacou as atuações do goleiro Douglas, do lateral direito Nino Paraíba e do atacante Élber. Os dois últimos foram os autores dos gols contra o Avaí.

"Nino fez uma bela partida, gol também. Élber voltando a ser titular no seu segundo jogo com gols. Demos um descanso para o Gilberto, que vinha contribuindo com os gols das vitórias. Agora a artilharia está trocando um pouco de mãos", disse. "Quando coletivamente a equipe anda bem, as individualidades aparecem naturalmente. Douglas vem fazendo temporada em altíssimo nível, assim como Nino, que hoje participou dos dois gols".

O Bahia volta a campo no sábado (5), às 19h, quando enfrenta o Athletico-PR, na Fonte Nova. O rival é o 9ª colocado da Série A, com 31 pontos.