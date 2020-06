'Venci essa batalha', declara Gloria Maria sobre tumor no cérebro

A jornalista Gloria Maria, que atualmente apresenta o Globo Repórter, anunciou no sábado, 20, que está oficialmente curada de um tumor no cérebro que ela descobriu no final de 2019. A apresentadora comemorou a vitória em uma publicação em sua conta no Instagram.

"Graças a Deus venci essa batalha", disse ela, publicando uma foto em que aparece ao lado das duas filhas, Laura e Maria. "Meus bebês cresceram. Mas depois de oito meses longe de tudo me recuperando já podemos comemorar e brincar!", comentou Gloria.

A jornalista destacou que ainda deverá continuar com seu tratamento por algum tempo, como forma de "reforço e proteção". Ela também agradeceu pelo apoio que recebeu: "Obrigada a vocês que rezaram e torceram por mim todo esse tempo! Essa energia funcionou!".

Gloria passou por uma cirurgia no final de 2019 após desmaiar em casa, bater a cabeça em uma mesa e se machucar. No hospital, foi descoberto que ela tinha um tumor no cérebro, que teve que ser retirado. A jornalista chegou a tirar uma licença da apresentação do Globo Repórter, que divide com Sandra Annenberg, e estava realizando uma imunoterapia desde então.

*Sob supervisão de Charlise Morais