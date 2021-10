Venda de ingressos para Bahia x Chape começa nesta quarta-feira (20)

Depois de contar com o retorno da torcida no empate por 0x0 com o Palmeiras, o Bahia se prepara para ter o apoio das arquibancadas em mais um duelo no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (20), o Esquadrão vai iniciar a venda de ingressos para a partida contra a Chapecoense, marcada para o próximo domingo (24), às 20h30, na Fonte Nova.

A venda dos ingressos vai acontecer de forma exclusiva pela internet, através do site da Fonte Nova. Na quarta-feira, a comercialização será apenas para os sócios do clube de qualquer modalidade. Já na quinta-feira (21), os bilhetes serão disponibilizados para o público geral.

Vale lembrar que para ter acesso ao estádio é preciso realizar cadastro no site da Fonte Nova autorizando que a Arena tenha acesso ao cartão de vacina contra a covid-19. Apenas torcedores que receberam as duas doses ou dose única do imunizante podem acompanhar os jogos na praça esportiva.

Sócios torcedores do Bahia com acesso garantido podem acompanhar a partida, desde que obedeçam a o regulamento da vacinação e informem a situação vacinal no site do sócio. Quem já fez o cadastro para o jogo contra o Palmeiras não precisa realizar um segundo.

Com 28 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão. O tricolor tem a mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas leva vantagem no número de vitórias.