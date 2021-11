Ventania arrasta ferry até área de pedras do Terminal de São Joaquim

A forte ventania na madrugada desta quarta-feira (3) deixou o mar bastante agitado e fez um ferry ir para longe da gaveta, ficando atravessado no mar, próximo a área de pedras no Terminal de São Joaquim.

O fato aconteceu com o ferry Zumbi dos Palmares, que foi retirado de operação enquanto a empresa avalia os danos causados. Em nota, a Internacional Marítima diz que a rajada de vendas foi "bem acima do normal", afastando a popa do Zumbi da gaveta.

O incidente foi por volta de 2h. De acordo com a Defesa Civil, a rajada de vento chegou a 47,5km/h. Foram registrados quatro destelhamentos de casas e tapumes de obras na cidade foram levados pelo vento.

Previsão do tempo

A previsão é de chuva pelos próximos dias. Uma frente fria vinda da região Sudeste manterá o tempo instável até domingo (7), segundo o informativo meteorológico do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).

Entre quinta-feira a domingo, a tendência é de que o tempo se mantenha nublado com chuvas acompanhadas por trovoadas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

Já a temperatura deve oscilar entre 22º e 27º. Ainda de acordo com o boletim, a probabilidade de chuva nessa quarta-feira é de 40%, subindo para 90% na quinta, sexta e sábado e caindo para 80% no domingo.