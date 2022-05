Ventos de 157km/h: fortes rajadas derrubam caminhão em Santa Catarina

Fortes ventos atingiram o estado de Santa Catarina na madrugada desta quarta-feira (18). Dentre os estragos, um cainhão que estava estacionado em um posto da Polícia Militar Rodoviária em Bom Jardim da Serra tombou. O motorista do veículo estava dentro do automóvel no momento do acidente, mas não se feriu, informou o g1.

A velocidade do vento no estado sulista chegou a 157 km/h.

Em Balneário Camboriú, outra cidade catarinense, um outdoor caiu e atingiu uma casa. Já em Camboriú, uma placa cedeu e uma árvore foi derrubada com a força da ventania.

A previsão para o resto desta quarta-feira é de mais vento forte. Por isso, a Serra do Rio do Rastro chegou a ser fechada.

Em comunicado nesta manhã, a Polícia Militar Rodoviária afirmou que o trecho da SC-390 voltou a ser reaberto por volta das 7h20. Caminhões, no entanto, não estão autorizados a passar pelo local por conta do risco de novas rajadas de vento.