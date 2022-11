Ventos fortes derrubam cobertura de colégio em Itapuã

Com as fortes chuvas e ventos que atingiram Salvador durante a noite dessa quinta-feira (3), parte do telhado da quadra do Colégio Estadual Rotary, no bairro de Itapuã, veio abaixo. Segundo a Defesa Civil, a rajada de vento tem variado entre 40 km/h e 30 km/h, acima da média normal de 10km/h. Durante a madrugada, a maior velocidade registrada foi de 47,2 km/h.

Segundo o funcionário Maicon Santana, quando o desabamento aconteceu, por volta das 19h, havia alunos chegando à escola, mas ninguém ficou ferido. Nesse momento, segundo a Codesal, a rajada de vento foi de 42,5 km/h.

A unidade segue funcionando normalmente, com aulas também pela manhã e pela tarde. A quadra, porém, está interditada. “Tá muito destruído tudo: a arquibancada, a parte colada com o colégio”, contou Maicon. Ainda de acordo com o funcionário, o espaço vinha sendo utilizado frequentemente. “A gente teve Halloween, São João. A gente faz alguns esportes, aula de teatro”, exemplificou.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Educação (SEC) confirmou a manutenção das aulas e disse que engenheiros já foram direcionados para a vistoria no local, que é afastado das salas.