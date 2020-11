Vera Fischer posta foto nua de ensaio para revista masculina: 'aos 50'

Vera Fischer presenteou seus seguidores do Instagram ao postar uma foto de um ensaio antigo realizado para a Playboy em 2000. A foto em preto e branco, postada nesta quinta-feira (12), exibe as costas nuas da atriz e gerou movimentação entre os fãs da atriz na rede social.

Vera relembrou o trabalho com bastante carinho e escreveu no post: “Em janeiro de 2000 fiz a Playboy do milênio. Aos 50 anos fui fotografada em Paris pelas lentes do maravilhoso @bobwolfenson ... onde ousamos muito! É ver pra crer".

A atriz, que sempre foi reconhecida também pela beleza, recebeu inúmeros elogios dos seus seguidores, que comentaram no post "Que mulher maravilhosa!", "Perfeitaaa", "Você é uma diva linda".

Mas não é só com foto antiga que Vera faz os seguidores babarem. Ela também recebeu muitas mensagens ao postar recentemente uma foto com a barriguinha de fora, mostrando a ótima forma aos 68 anos.