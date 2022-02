'Verão' inspira debates virtuais da Academia de Letras da Bahia

Dando continuidade à temporada de verão da Academia de Letras da Bahia, começa nesta quarta-feira (9) o projeto Livros na Mesa. Serão três encontros para falar de obras que têm o verão no título. O primeiro bate-papo é sobre a obra de Lygia Fagundes Telles, Verão no Aquário, e será apresentado por Suênio Campos de Lucena, com mediação do acadêmico Marcus Vinícius Rodrigues. O encontro será realizado online às 19 horas, no canal da ALB no YouTube.

O livro Verão no Aquário, romance da premiada escritora brasileira Lygia Fagundes Telles, publicado em 1964, trata da relação conturbada entre Patrícia e Raíza, respectivamente, mãe e filha. Para falar sobre a obra da maior romancista brasileira viva, o jornalista e escritor Suênio Campos de Lucena, que contará com a mediação do acadêmico Marcus Vinícius Rodrigues.

Suênio Campos de Lucena é paraibano radicado na Bahia, professor do Curso de Comunicação Social da Universidade do Estado da Bahia, Doutor e Pós-Doutor em Letras pelo Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo, ambas as qualificações foram voltadas para o estudo das obras da escritora Lygia Fagundes Telles. Como jornalista e escritor de ficção, lançou os livros 21 Escritores Brasileiros (livro de entrevistas, 3ª. Edição, 2001); Depois de abril (livro de contos, 2005); Vermelho quase laranja (novela, 2011) e o romance Histórias de Júlia (2018).

Com nome inspirado no título da obra do escritor e ensaísta Otto Maria Carpeaux, este novo projeto da ALB coloca o livro no centro da conversa. O objetivo do Livros na Mesa é abranger desde lançamentos de livros — em modo virtual ou presencial — até a apresentação de livros já publicados, recentes ou antigos. O formato da apresentação varia: vai desde um bate-papo descontraído até a apresentação de palestras sobre a obra. Confira a programação completa:



09/fev - Quarta-feira - 19h

Verão no Aquário, de Lygia Fagundes Telles, apresentado por Suênio Campos de Lucena. Mediação de Marcus Vinícius Rodrigues.



16/fev - Quarta-feira - 19h

Verão dos infiéis, de Dinah Silveira de Queiroz, apresentado por Marcus Vinícius Rodrigues. Mediação de Suênio Campos de Lucena.



23/fev - Quarta-feira - 19h

Verão tardio, de Luiz Ruffato, apresentado pelo próprio autor. Mediação de Marcus Vinícius Rodrigues

O projeto Livros na Mesa faz parte das iniciativas da Academia de Letras da Bahia na criação de eventos que promovem a aproximação das letras, das culturas e das artes com a sociedade. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

O quê: Livros na Mesa: Temporada de Verão

Quando: 9, 16 e 23/02/2022, a partir das 19h

Onde: youtube.academiadeletrasdabahia.org.br

Facebook e Instagram: @academiadeletrasdabahia

