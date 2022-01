Verdadeiros mirantes: conheça lugares para curtir o pôr do sol em Salvador

Há pôr do sol em todo lugar do mundo, mas em Salvador a energia é diferente. Com 50 km de praias e com o privilégio de ter a Baía de Todos-os-Santos, a segunda maior do planeta, a capital baiana tem verdadeiros mirantes para apreciar a despedida diária do astro-rei. Há opções clássicas e fora do roteiro turístico, gratuitas e pagas, com sombra e dentro do mar. O estúdio Correio selecionou algumas para você aproveitar o fim da tarde:

Farol da Barra

Vamos começar com aqueles lugares clássicos para assistir ao pôr do sol em Salvador. O Farol da Barra é um deles. Um dos principais pontos turísticos da cidade possui uma área extensa e uma localização estratégica. Dá para assistir o fim da tarde também de dentro do mar que o cerca, seja dentro de uma embarcação ou tomando banho naquelas águas clara e quentinha.

Já que estará no local, vale também visitar o Forte Santo Antônio da Barra, onde dá para subir até o topo do Farol, que abriga ainda o Museu Náutico da Bahia, que conta com um acervo histórico formado por objetos de diversas épocas. De lá de cima, é possível ver toda a extensão da praia da Barra. Do Cristo ao Porto. É um passeio imperdível!

Ponta do Humaitá

O pôr do sol na Ponta do Humaitá, na Cidade Baixa, é outra opção clássica para curtir o fim de tarde em Salvador. É um dos locais da capital baiana mais avançados no mar da Baía de Todos-os-Santos. Localizada numa das extremidades da Península de Itapagipe, podemos dizer que a localidade é um dos pontos mais bonitos da cidade.

De lá, dá para apreciar toda a imensidão da BTS, tendo ao fundo as ilhas de Itaparica, dos Frades e Maré. O local abriga o Farol de Humaitá, o terceiro e último a ser construído em Salvador, inaugurado em 1935. Dá ainda para tomar uma água de coco, comer uma moqueca ou um pastel e, se for com roupa de banho, dar um mergulho nas águas calmas do lugar.

Pôr do sol abençoado

Na cidade que mistura como ninguém o sagrado e o profano não faltam opções para assistir ao pôr do sol em igrejas e espaços de fé. Uma dessas opções é ver o cair do astro rei da enseada de Santana, no Rio Vermelho, famosa pela Festa de Iemanjá, que acontece logo mais no dia 02 de fevereiro. Lá tem a Casa de Iemanjá, que fica aberta para que os visitantes possam apreciar o altar em homenagem ao orixá, acender uma vela e fazer uma oração. Você pode aproveitar o fim da tarde da areia ou se aventurar nas pedras para observar o dia indo embora.

A Igreja da Escada, no bairro de Escada, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, é uma daquelas opções fora do circuito turístico que prometemos trazer. O lugar, muito conhecido pela população local como o pôr do sol mais incrível da capital baiana, abriga o terceiro santuário mais antigo do Brasil: a primitiva ermida de Nossa Senhora da Conceição de Escada, erguida no século 16, possivelmente em 1536, numa colina junto à antiga aldeia indígena de Itacaranha. Já vale muito a pena conhecer, né?

A igreja da Escada foi erguida no século 16, numa colina junto à antiga aldeia indígena de Itacaranha (Foto: Joa Souza / Shutterstock)

Quer mais benção do que assistir ao pôr do sol aos pés de Cristo? Sim, Salvador também dá esta opção. Um outro mirante fantástico para apreciar o fim da tarde é o Cristo da Barra, no próprio bairro da Barra. Além de um imenso gramado, o local oferece sombra e água fresca: há vendedores de água de coco e a fresca das dezenas de coqueiros. Esta opção está dentro dos clássicos e também é imperdível!

Mirante Wildberger

Uma recente nova opção para dar adeus do astro rei tem uma vista de tirar o fôlego. Trata-se do Mirante Wildberger, que fica entre o bairro da Graça e o Corredor da Vitória, logo na entrada da comunidade Vila Brandão. A vista dá para o mar da Baía de Todos-os-Santos e as ilhas ao longe, além de ser possível observar o Cemitério dos Ingleses e a Igreja de Santo Antônio Além da Barra. No lugar há uma árvore – que é rodeada por um banco de madeira -, responsável por uma boa sombra e abrigo de passarinhos, que no fim da tarde cantam e voam sem parar. Uma excelente opção para boas fotos e, claro, desfrutar as belezas da cidade.

Pôr do sol embalado

Quer pôr do sol com música, drinks e gastronomia? Salvador também tem. Uma das opções é o Sollar Baía, instalado no pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), na avenida Contorno. O projeto funciona de quarta-feira a domingo, das 16h às 22h30, com uma programação musical variada e praça gastronômica com 10 restaurantes. Os animais de estimação também são bem-vindos no local. É cobrado couvert artístico durante as apresentações, de quinta a domingo, no valor de R$ 20.

O pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia é um das opções para o pôr do sol com música, drinks e gastronomia (Foto: Thales Antonio/Shutterstock)

Outra opção é a Vila do Bem, no Terminal Náutico de Salvador. O projeto tem um ambiente cenográfico e a vista privilegiada da BTS, com drinks, gastronomia local e muita música. Vale sempre olhar o perfil do Instagram @villadobem_ para conferir programação, valores e horário de funcionamento.

Com vista privilegiada da Baía de Todos os Santos, a Vila do Bem, no Terminal Náutico de Salvador, é uma boa pedida para curtir o pôr do sol em Salvador (Foto: @myphantomtoy).

Há também o Bistrô do Forte São Diogo, no Porto da Barra, que aposta na boa gastronomia e no clima aconchegante para o pôr do sol, embalado por música ambiente. Localizado no interior do Forte São Diogo – construído em 1536, sendo a primeira edificação do Brasil -, num rico cenário natural, o público desfruta da paisagem paradisíaca e dos atributos históricos do local, com vista panorâmica para a BTS, além de poder visitar o Espaço Carybé das Artes. O cardápio tem comidas típicas da Bahia, mas também de opções que mesclam conceitos refinados e ingredientes regionais. Mais informações no Instagram @mirantefortesaodiogo.

Ainda no Porto da Barra, o Mirante Forte Santa Maria oferece um happy hour com clima aconchegante a partir das 17h. Na decoração, há lounges com sofás para grupos maiores, além das mesas espalhadas pela área no centro do Forte, que dão o charme ao bistrô. A edificação foi erguida no século XVII, no período colonial, com a função de defender o primitivo porto da cidade. Sua fachada ainda exibe o emblema do Império do Brasil. Por lá há opção de aproveitar e visitar também o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana.

