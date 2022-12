Verde, vermelho, laranja, marrom: conheça a marca baiana que mudou a cor do pastel

Onde já se viu pastel colorido? Olha que tem. Mudar a cor do pastel foi a forma que a Pastel di Mainha (@pasteldimainha) encontrou para chamar atenção na disputa pela clientela na Praça do Imbuí. O verde tem a massa saborizada de ervas finas. Já o vermelho é de pimenta. Marrom, chocolate e tem também a massa de churrasco.

O Pastel di Mainha (@pasteldimainha) é coisa bem de família. Mainha, filho, filha e genro. A mãe é mãe, o irmão é fotógrafo, o marido, contador e ela, psicóloga. Como sempre rolava pastel em casa no final de semana, não deu outra: decidiram vender na pracinha. “Nosso lazer é inventar. A produção começou na nossa cozinha de casa mesmo. Vendemos carro, pegamos rescisão, FGTS, todas as economias e fizemos uma carrocinha guinchada no uno azul, que carinhosamente apelidamos de Julinho. Fomos crescendo e enfim conseguimos trocar a carrocinha por um food truck padrão com cozinha e tudo”, conta Camila Evans, a filha de Rute, irmã de Bruno, esposa de Anderson e uma das sócias.

São quatro tipos de massas saborizadas: ervas finas, chocolate, churrasco e pimenta

(Foto; Ana Albuquerque/ CORREIO)

A pastelaria tem ainda um pastel gigante, de 30 cm x 20 cm, onde o cliente pode escolher até oito ingredientes e montar o seu. No cardápio, algumas opções veganas como o pastel de carne de jaca e casca de banana. Ao todo, a Pastel de Mainha chega a faturar 35 mil por mês com a venda de 1,3 a 1,8 mil pastéis. A versão colorida é coisa bem recente:

“Agora a novidade é o pastel colorido. Nosso cardápio dispõe de quatro massas diferentes, sempre buscando trazer o que é contemporâneo. Tudo foi feito por nós, pesquisando e provando receitas, até chegar no ponto ideal de gramatura de recheio e sabor. E, é claro, com criações que são a cara do baiano, ênfase no soteropolitano, muito axé e pimenta”.

Todas as massas têm boa saída, no entanto, Camila não nega que a de ervas finas e churrasco são os mais pedidos. Os pastéis salgados tradicionais custam a partir de R$ 12 e os doces, R$ 10. Já o de massa saborizada fica R$ 5 a mais em cima do valor do pastel.

“A ideia das massas coloridas veio para ativar a curiosidade do cliente. Venda é emoção e ativar essa curiosidade fez com que eles viessem experimentar para saber se era realmente bom ou não. O segredo de um bom pastel é qualidade acima de tudo. Boa massa, escolha certa da gordura e da temperatura para realizar a fritura. Os ingredientes de qualidade fazem total diferença no resultado do produto”, ressalta.

E o burburinho do pastel colorido deu tão certo que não por um acaso, a massa diferente viralizou nas redes sociais. Até agora, o perfil do Pastel de Mainha ganhou mais de dois mil seguidores.

“As cores chamam muito a atenção. As pessoas querem saber o porquê desse pastel verde ou vermelho. O primeiro vídeo está chegando a mais de 229 mil visualizações no Instagram e 20 mil no Tiktok. Fora o aumento de interações que cresceram em meio a isso. A intenção era de um conteúdo que fosse salvo e compartilhado”.

Freguesia

Na Praça do Imbuí, quem costuma passar por lá tem de tudo com várias opções do que comer para todos os gostos e bolsos, o que torna o desafio de ganhar a preferência do cliente ainda maior, como destaca Camila. “Antes de chegarmos na Praça do Imbuí, pesquisamos muito sobre o mercado de alimentos em alguns barros de Salvador e lá chamou a atenção pela quantidade de bares e prédios ao redor. Quando viemos para cá, não havia a mesma quantidade de trailers de hoje nem existiam os quiosques. Tudo isso torna a necessidade de estar atualizado no segmento e ouvir bastante o nosso público, um fator importantíssimo para que a gente possa estar sempre trazendo novidades”.

Além dos pastéis, a pastelaria tem também caldo de cana. E quem não ama essa combinação, né? Entre outras opções estão o combo pastel, bebida e batata frita e tirinhas - mas pode chamar de cavaco mesmo - com calda de acompanhamento. “Vencemos com muita perseverança, muita garra para alcançar nossos objetivos. Temos, sim, muitos planos de expansão para 2023, mas ainda estamos estudando novos bairros e regiões. É um projeto que está no forno”, completa Camila.





A RECEITA DO PASTEL

. Pesquise seu público e local de atuação para trazer novidades no seu segmento.

. Utilize bons ingredientes sempre. Manter a qualidade do produto é essencial.

. Ouça o Feedback do seu cliente. É a opinião mais importante.

. Pesquise também seu concorrente. Sim, é importante conhecer o produto do outro para se diferenciar.





QUEM É

Camila Evans é psicóloga e uma das sócias do Pastel di Mainha, food truck de família que ela toca junto com a mãe, Rute, o irmão Bruno e o marido, Anderson.