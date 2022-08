Vereador arremessa copo em jornalista durante sessão ordinária na Bahia; vídeo

O vereador de São Sebastião do Passé e candidato a deputado federal Soldado Nailson arremessou um copo na direção de um jornalista, durante uma sessão ordinária, na Câmara Municipal do município, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu na terça-feira (23).

Segundo o jornalista César de Carvalho, alvo do ataque, em vídeo divulgado nas redes sociais, o objeto não o atingiu, mas acertou a repórter que trabalhava com ele na sessão ordinária. Ele afirma que Nailson tentou o agredir quando percebeu que a câmera do jornalista estava direcionada a ele.

"E se estava gravando, qual é o problema, vereador? Infelizmente não me contive, tive que retrucar o que ele estava dizendo. Na saída, ele solta um beijo pra mim, eu fiz um gesto pra ele, e aí ele tentou me agredir", afirma César.

O político também falou sobre o ocorrido nas redes, afirmou que o jornalista atrapalhou o seu discurso na Câmara e alegou que ele agrediu o jornalista para defender a sua mulher, que teria sido ofendida por César. As ofensas não foram detalhadas, nem registradas no vídeo postado pelo vereador. O vereador também diz que sofre perseguição por parte do jornalista.

"No momento que me dirigi ao plenário para fazer a minha fala, o meu discurso, chamei a atenção do presidente para o que estava ocorrendo na Casa. Ele [jornalista] não deixava eu concluir minha fala, atrapalhou o andamento da sessão", explicou.

O Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) manifestou solidariedade a César. Ao Sinjorba, o jornalista relatou que foi novamente ameaçado após a sessão, fato que o levou a fazer um Boletim de Ocorrência.

O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de São Sebastião do Passé e será investigado pela Polícia Civil.