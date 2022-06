Vereador de Porto Alegre morre durante prova de natação em Fortaleza

O vereador de Porto Alegre Mauro Zacher (PDT), de 46 anos, morreu neste domingo, 26, em Fortaleza. Segundo a governadora Izolda Cela (PDT), o parlamentar faleceu após sofrer um mal súbito durante uma prova de natação em uma praia da Capital.

Segundo nota da Câmara Municipal de Porto Alegre, ele chegou a ser levado à UPA Praia do Praia do Futuro. Vítima de um infarto fulminante, ele já teria, no entanto, chegado à unidade sem vida. Apesar de diversas tentativas de reanimação, foi confirmado o óbito.

Presidente do PDT do Ceará, o deputado André Figueiredo afirma que Mauro veio a Fortaleza para, além de participar da prova de natação, fazer uma segunda lua de mel com a esposa, Anete Zacher. O parlamentar possuía histórico de família de problemas cardíacos.

A morte foi lamentada tanto pela governadora quanto pelo pré-candidato a presidente do PDT, Ciro Gomes. "Estive com ele no início deste mês, quando me concedeu a honra do título de cidadão de Porto Alegre. Lamento muito esta perda. Meus sentimentos a toda sua família nas pessoas de sua esposa Anete e seu irmão, meu amigo Flávio Zacher”, diz Ciro.

Mauro Zacher estava em seu quinto mandato como vereador da Câmara Municipal de Porto Alegre. "Recebi com muito pesar a notícia", disse Izolda Cela. "Que Deus conforte a família e os amigos de Mauro Zacher", afirma ainda.

O prefeito José Sarto (PDT) também se manifestou sobre a morte, afirmando que chegou a ir à UPA onde o parlamentar estava internado para acompanhar o caso. "Coloquei-me à disposição para colaborar com o que for necessário. Dedico meus sentimentos a familiares e amigos do vereador neste momento de tristeza e pesar".

Segundo André Figueiredo, o translado do corpo até Porto Alegre deve ser realizado na manhã de segunda-feira, 27. "É tudo realmente muito triste, até pela situação. Era um vereador não só muito atuante, como também um quadro do PDT muito querido por todos do Brasil”, diz o deputado.

Reportagem originalmente publicada em O Povo