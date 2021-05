Vereador de Teixeira de Freitas é baleado em posto de gasolina

O vereador da cidade de Teixeira de Freiras, Antônio Marques, o Toinzinho, foi baleado com três tiros, na tarde desta terça-feira (11), na cidade onde é parlamentar, no sul do estado. As informações são do Sul Bahia News.



Antônio Marques, de 46 anos, estava em um motocicleta, em um posto de gasolina, no trevo de acesso ao perímetro urbano de Teixeira de Freitas, quando dois homens chegaram, também em uma moto, e o homem que estava como carona disparou tiros contra o político.



O vereador abandonou a moto e tentou fugir a pé. Ele foi baleado três vezes. Antônio Marques foi socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF), onde recebeu atendimento médico e segue internado. Não há informações sobre o estado de saúde do parlamentar. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas.