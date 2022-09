Vereador é apontado como responsável por morte de líder do MST na Bahia

Um vereador do PSOL de Itaeté, na Bahia, que também é sargento aposentado da Polícia Militar, foi apontado pela polícia como um dos responsáveis pela morte de um líder do MST em 2018. Uma operação da Força-Tarefa de Combate a Grupos de Extermínio e Extorsão Mediante Sequestro da Secretaria da Segurança Pública apreendeu na cidade nesta terça-feira (6) uma espingarda calibre 12, um rifle calibre 22 e uma pistola calibre 6,35 e prendeu um dos suspeitos em flagrante por porte de arma.

Segundo a Polícia Civil, o vereador e dois comparsas são responsáveis pela morte de Márcio Oliveira Matos em 24 de janeiro de 2018. Márcio era uma das lideranças do MST na região e na época era também secretário de Administração da Itaeté. O crime foi cometido depois que a vítima passou a adotar medidas para reduzir gastos e descobriu fraudes contratuais nas finanças da cidade, diz a investigação.

As buscas aconteceram nas casas do sargento, de um comparsa que já foi secretário de Finanças da cidade e na Câmara de Vereadores de Itaeté, em cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Criminal de Barra.

No gabinete e residência do vereador foram apreendidos documentos. Em outra casa, as armas e munições e um notebook também foram achados.

Os materiais apreendidos serão levados para a 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itaberaba, junto com um dos suspeitos, preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A ocorrência será fomalizada e o material seguirá para perícia.