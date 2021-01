Vereador é morto a tiros dentro de bar em Candeias

O vereador de Candeias André Luiz Ferreira de Araújo, o Júnior CCA, 38 anos, foi morto a tiros quando estava em um bar no bairro do Sarandi. O crime aconteceu por volta das 20h desse domingo (24).

Em nota, a Polícia Militar informou que uma equipe da 10ª CIPM foram acionados sobre o crime e, ao chegarem ao local, isolou a área. Outras pessoas ficaram feridas no tiroteio e foram socorridas por testemunhas do crime.

A Prefeitura de Candeias emitiu uma nota de pesar e decretou luto de três dias pela morte do vereador. "O prefeito de Candeias Dr Pitágoras Ibiapina (PP) lamenta profundamente o falecimento precoce do Vereador do município André Luiz Ferreira de Araújo, conhecido por Júnior CCA (PP), na noite deste domingo, dia 24, aos 38 anos. A cidade perde um líder político, que tinha em seu perfil a juventude, o caráter, a coragem e a busca incessante pelo bem estar da população candeense", diz um trecho da nota.