Vereador é preso por tentativa de feminicídio em Fortaleza

O vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT) foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira, 29, suspeito de tentativa de feminicídio contra uma mulher de 37 anos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que o homem de 51 anos teria acelerado o carro em direção à mulher, que após ser atingida precisou ser socorrida às pressas para uma unidade hospitalar da região.

O caso aconteceu em uma rua no bairro Conjunto Ceará, por volta das 13 horas. Inicialmente, uma composição da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência de agressão. Conforme populares, ele e a vítima chegaram a discutir dentro do veículo antes do atropelamento. O vereador foi localizado pela Polícia fora do local do crime, em um posto de combustível no bairro Conjunto Ceará e levado à Delegacia de Defesa da Mulher.

A assessoria de imprensa do parlamentar se pronunciou sobre o caso no fim da noite. Em nota, confirmou a prisão e disse que as circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas. Procurado pelo O POVO, o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda à qual o parlamentar é filiado, informou que não vai se pronunciar sobre o caso.

O POVO apurou que a realização da audiência de custódia do vereador está prevista para esta terça-feira, 30, ainda sem hora definida.

Leia nota da SSPDS na íntegra:

"A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que autuou em flagrante um homem de 51 anos, na noite desta segunda-feira (29), por tentativa de feminicídio. A ocorrência foi registrada na tarde de hoje, após uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ser acionada para uma ocorrência de agressão.

O acionamento foi realizado por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), após o recebimento de informações sobre um casal que discutia dentro de um veículo, em uma das ruas do bairro Conjunto Ceará, quando a mulher, de 36 anos, saiu do automóvel e o homem teria acelerado o carro passando por cima da vítima, conforme informações testemunhais. A mulher foi socorrida por familiares.

Já o homem foi localizado, pela composição policial, em um posto de combustível ainda no Conjunto Ceará. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. A equipe de policiais civis foi ao hospital para onde a vítima foi levada e realizou diligências para identificar testemunhas do fato. Diante do que foi apurado, o homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio.

A Polícia Civil não divulga o nome do suspeito para preservar a identidade da vítima".

Leia a nota da assessoria do vereador Ronivaldo Maia na íntegra:

A assessoria de imprensa do vereador de Fortaleza Ronivaldo Maia (PT-CE) tomou conhecimento, na noite desta segunda-feira (29/11), da detenção do parlamentar.

Neste momento, ainda apuramos as circunstâncias da detenção e aguardamos informações concretas sobre a situação, que serão repassadas pelos advogados que acompanham o caso.

Tão logo tenhamos novas atualizações, informaremos aos colegas jornalistas.

Ao longo de sua trajetória, o vereador carrega em uma de suas principais bandeiras a defesa da mulher.

Lembramos que o parlamentar luta pelos direitos das mulheres, em especial nas que sofrem violência doméstica. Tendo inclusive diversos projetos de lei nesse sentido.

As informações são do jornal O Povo