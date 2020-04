Vereador passa por cirurgia após ser baleado no pé

O vereador Alberto Nery, de Feira de Santana, ficou ferido com um tiro no pé na madrugada deste sábado (18). De acordo com a Polícia Militar do município, ele informou ao hospital particular onde foi atendido que a arma disparou acidentalmente enquanto dirigia. A informação é do G1 Bahia.

Através de nota, a assessoria de Alberto Nery confirmou que o vereador sofreu um incidente na madrugada deste sábado, mas por não ter tido contato com ele, não tinha detalhes do que teria acontecido.

A assessoria também informou que o vereador foi submetido a uma cirurgia, mas que está com estado de saúde estável e que segue internado em um hospital da rede privada de Feira de Santana.