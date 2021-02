Vereador tenta quebrar toque de recolher e enfrenta PM em Morro de São Paulo

Representante do Morro de São Paulo na Câmara Municipal de Cairu, o vereador Arthur Wense (PMN) criou caso de polícia ao tentar quebrar nessa quinta-feira (25) o toque de recolher em um restaurante do vilarejo turístico. Wense teria ficado insatisfeito ao ser informado pelo garçom de que o estabelecimento seria fechado por ordem da PM.

As imagens da confusão, às quais a Satélite teve acesso, mostram ainda quando o filho e a filha do político, ao lado do pai, ofendem e se aproximam dos policiais com postura agressiva.