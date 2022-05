Uma confusão aconteceu na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas durante uma sessão na quarta-feira (4). No episódio, a vereadora Luciana Tavares (PCdoB) tentou impedir uma gravação feita por um assessor do vereador Gabriel Bandarra, mais conhecido como Tenóbio (PSC). "Você não tem que me filmar, você não é meu assessor. Grave seu vereador", diz a vereadora ao assessor nas imagens.

As imagens mostram que a vereadora tentou retirar o equipamento usado pelo assessor. O vereador Edvaldo Palhaço aparece tentando ajudar a colega. Tenóbio acusa ambos de agressão.

Vereadores se envolvem em confusão na Câmara de Lauro de Freitas; vídeo https://t.co/OkInQF2nDq



"Sua sorte é que você é mulher", disse vereador para colega, que tentava impedir gravação #Correio24h pic.twitter.com/IkcdvofJ6C — Jornal Correio (@correio24horas) May 5, 2022

Em outra gravação, é possível ouvir quando ele diz Luciana Tavares tem "sorte" de ser mulher. "Sua sorte é que você é mulher", diz. "Se fosse homem já tinha metido a mão em você há muito tempo", afirma.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Luciana Tavares falou em "formas de violência" como é tratada pelo vereador na Câmara. Ela explicou que fez um requerimento para análise da possibilidade de incorporação ao poder público da área de Carandiru, em Portão, e afirma que foi distorcida.

"Esse vereador vai discutir a minha matéria, aonde ele mente, aumenta, tira de fato o conteúdo que está aqui para nos colocar em condição de desqualificação. Eu precisei reagir, pedindo às pessoas que entendam essa violência. Tem sido difícil, todos os dias, representar minha cidade sendo altamente violentada e afetada nessa Câmara", afirmou.

Ela criticou o fato de Tenóbio usar os assessores para filmar os outros vereadores, material que é usado para produção nas redes sociais. "Ele pede aos assessores deles que gravem a todos vereadores e vereadoras, e usa nossa imagem da maneira que ele quer, coloca a população contra as pessoas sérias e de respeito".

Também nas redes, Tenóbio se disse "indignado" com o episódio e afirmou ser alvo de perseguição. "Sofro essa perseguição desde que venho denunciando os desmandos da esquerda contra a sociedade, a família e principalmente as crianças de Lauro de Freitas", diz.

Em nota, a prefeita Moema Gramacho (PT) presta solidariedade a Luciana e diz que o vereador Tenóbio desrespeita a colega. "Lauro de Freitas não merece ser exposta a cenas como essa", lamenta o texto.