Vergonha e choro: A frustração de quem comemorou falsa aprovação na Uneb

“Não existem palavras para descrever tamanha felicidade. Obrigada a todos que acreditaram em mim e nunca me deixaram desacreditar desse sonho”, escreveu Bianca Carvalho, no Facebook, logo após ver seu nome na lista de aprovados em Direito na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). A felicidade da jovem de 18 anos foi interrompida na terça-feira (30), tarde da noite, quando a instituição, sem aviso prévio, publicou uma nova lista de aprovados.

Pouco tempo depois da Uneb divulgar a primeira lista de selecionados para as 860 vagas disponibilizadas na segunda-feira (29), vestibulandos começaram a denunciar erros nas colocações, como foi noticiado pelo CORREIO. Após comparar seus resultados com colegas, eles descobriram que pessoas que tiveram notas menores ficaram mais bem ranqueadas no resultado final, enquanto aqueles que acertaram mais questões da prova ocuparam colocações inferiores.

A maioria dos prints e denúncias presentes nas redes sociais foi publicada por alunos que não passaram no curso de Medicina. Foi por isso que Bianca Carvalho levou um susto quando viu que tinha despencado do 10º para o 32º lugar na nova lista de Direito. A Uneb disponibilizou 30 vagas para o curso em Itaberaba, escolha da jovem que mora em Jacobina. Com a nova colocação, Bianca está fora.

Como inicialmente ela acreditou que tinha passado no vestibular, chegou a cancelar a matrícula do curso de Direito que estava fazendo em uma faculdade particular de Jacobina e agora teme não conseguir passar na universidade pública. Sua esperança é que uma segunda chamada seja publicada em breve, mas ainda não há previsão para isso acontecer.

“Quando fui procurar meu nome na nova lista e não achei, me desesperei e chorei muito. Não consegui dormir direito e fiquei remoendo tudo aquilo na minha cabeça. A Uneb sequer comunicou que tinha ocorrido erro, somente mudaram sem avisar”, diz.

Em nota publicada na tarde desta quarta-feira (31), horas após a nova lista ser divulgada, a Reitoria da universidade explicou que houve um erro na aplicação da fórmula matemática utilizada para processar o resultado final e a classificação dos candidatos. A Uneb informou que está apurando internamente quem ou qual setor seria responsável pelo erro e lamentou os transtornos causados.

Alunos disseram à reportagem que alguns deles, que se sentiram lesados, entraram na Justiça por conta dos problemas com a divulgação do vestibular. Procurado, o Ministério Público estadual (MP-BA) disse que recebeu representação de denúncias sobre irregularidades e que o Centro de Defesa da Educação vai encaminhá-las à Promotoria de Justiça.

Primeiro lugar fake

Jéssica (nome fictício), de 19 anos, mora no centro-sul da Bahia. Diariamente, nos fins de tarde, a jovem se desloca de ônibus até a cidade de Guanambi, onde tem aulas em um cursinho. A viagem dura cerca de 1h30 e ela chega em casa todos os dias por volta de 1 hora da manhã. Todo esse esforço é para um só objetivo: se tornar a primeira médica da família.

Quando o resultado do vestibular da Uneb saiu no início desta semana, Jéssica nem se preocupou em olhá-lo. É seu primeiro ano de cursinho e, como a concorrência para Medicina na capital é gigante, imaginou que não passaria. Levou um susto quando viu que ocupava o 1º lugar.

“Foi um constrangimento enorme porque todo mundo veio me parabenizar e eu não sabia o que dizer. Isso me gerou muita crise de ansiedade e choro. Passei a noite inteirinha chorando”, lamenta. Quando o resultado real foi publicado, Jéssica descobriu que na verdade ocupa uma posição inferior ao 2.000º lugar.

Surpresa positiva

Enquanto a nova lista de aprovados decepcionou muitos, outros vestibulandos comemoraram o novo ranking e a aprovação. Mariana Andrade, 19 anos, pulou da posição 3.344º para o 8º lugar na modalidade de ampla concorrência e é uma das 16 pessoas aprovadas para cursar Medicina na capital.

“Foi muito angustiante ver que eu estava numa posição tão distante porque eu acreditava que tinha ido bem [...] Agora eu estou muito animada, não consigo nem descrever. Para falar a verdade, ainda não caiu a ficha que eu passei”, comemora a jovem, que mora em Santo Antônio de Jesus e vai se mudar para Salvador em breve.

Mariana está ansiosa para começar a estudar Medicina na Uneb em Salvador (Foto: Acervo pessoal)

MP pede suspensão de concurso de professores da Uneb

Não é só o vestibular que trouxe problemas à Universidade do Estado da Bahia (Uneb). O Ministério Público do estado (MP-BA) ajuizou uma ação civil pública contra a universidade solicitando à Justiça que suspenda a nomeação ou posse dos aprovados no concurso público de professores. Segundo o MP, irregularidades foram detectadas no processo.

No edital de número 034/2022 foram ofertadas 134 vagas para professores auxiliares de nível A, em diversas áreas do conhecimento e em todos os 24 campi da instituição. O contrato está previsto para durar dois anos e o salário ofertado é de R$ 3.793,28 para o regime de 40 horas semanais.

A reportagem solicitou ao Ministério Público a íntegra da ação civil pública para entender quais seriam as irregularidades encontradas, mas o órgão não disponibilizou o documento. A Universidade do Estado da Bahia foi procurada, mas não se pronunciou sobre o pedido de suspensão.

*Orientação de Monique Lôbo.