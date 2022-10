Veritá: ACM Neto amplia vantagem e consolida virada história no segundo turno

Nova pesquisa do Instituto Veritá divulgada neste sábado (29), véspera da eleição, mostra que o candidato a governador ampliou a vantagem e consolidou a virada histórica neste segundo turno. No levantamento, o ex-prefeito de Salvador aparece com 52,3% dos votos válidos, contra 47,7% do adversário, Jerônimo Rodrigues (PT).

Na consulta anterior do instituto, divulgada nesta sexta-feira (28), Neto aparecia com 51,9% contra 48,1% de Jerônimo. O crescimento de ACM Neto já vem sendo apontado por levantamentos realizados por outros institutos neste segundo turno.

A nova pesquisa do instituto Veritá mostra que a liderança de Neto está consolidada além da margem de erro, de 2 pontos percentuais. O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 28 e 29 de outubro. A consulta está registrada na Justiça Eleitoral com o número BA-01994/2022.