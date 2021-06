Vestido que Juliette usou durante live esgota em 24h; saiba o valor

Campeã do BBB21, Juliette Freire, campeã do BBB21, foi a convidada especial da live de Gilberto Gil, transmitida nesse domingo (13) pelo Globoplay e Multishow. A paraibana chamou a atenção do público que assistiu à apresentação não só pela voz suave e beleza.

O vestido longo e rodado que ela usou agradou a mulherada. Ele é da marca Oásis Resortwear, de Santa Catarina, e custa R$ 2.990. Acontece que a roupa que agradou a advogada esgotou em menos de 24 horas após a live. O look tem esse preço por ser confeccionado com tecidos e acabamentos especiais. O longo leva mais de dez metros de tecido em sua composição e possui acabamento inglês interno.