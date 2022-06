Veterinário é preso após polícia encontrar 16 cães mortos e um preso em máquina de lavar

Uma clínica veterinária em Vitória, no Espírito Santo, foi interditada nesta quinta-feira (9), e o dono do lugar, um veterinário, foi preso em flagrante por maus-tratos.

Dezessete animais foram encontrados mortos, uns em sacos plásticos, enquanto 16 foram encontrados em estado precários, entre eles um filhote de cachorro preso dentro de uma máquina de lavar e alguns outros cães em gaiolas.

"Erra uma situação de horror. Levamos apoio e contamos com o conselho de medicina veterinária para observar as condições do estabelecimento. O local não tinha capacidade para funcionar", explicou o delegado Eduardo Passamani, segundo o g1.

No local, funcionava ainda um centro cirúrgico em péssimas condições sanitárias, medicamentos vencidos e outras irregularidades. A operação foi um pedido do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) executado pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente com apoio da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais, da Assembleia Legislativa (Ales); do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV-ES) e da Prefeitura de Vila Velha.

André Carolino de Souza, o médico-veterinário, foi autuado em flagrante por maus-tratos e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A pena para maus-tratos é de dois a cinco anos de prisão.