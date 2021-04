Veterinários fazem carreata pedindo prioridade na vacinação da covid na BA; vídeo

“Não queremos furar fila, queremos apenas que seja respeitado a determinação do plano nacional de imunização e que sejamos vacinados na primeira fase, como está acontecendo em outros estados brasileiros. Estamos cansados de ver colegas sendo vitimados pela doença. Integramos serviços essenciais e estamos presentes na produção de alimentos, nas indústrias, no controle de zoonoses, em portos e aeroportos, nas clínicas”.

O desabafo da auditora fiscal federal agropecuária e médica veterinária Elizabete Magalhaes foi acompanhado por outros tantos veterinários que se reuniram na manhã de domingo (11), no Parque da Cidade, num protesto em favor da inclusão desses profissionais na lista de profissionais da saúde vacinados na primeira fase na Bahia.

Em carreata, os profissionais seguiram em direção ao Hospital Veterinário da Universidade Federal da Bahia, onde, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária(CRMV), Altair Santana, metade do corpo clinico está contaminado com a Covid-19. “Com a quantidade de profissionais contaminados, quem fica na ativa está sobrecarregado com o excesso de trabalho. Se os veterinários param de atuar, é grande o risco de desabastecimento de alimentos”, disse Santana.

Procurada, a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) não se pronunciou sobre o pedido da classe.