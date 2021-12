Viagem mais em conta: 10 dicas para ajudar quem está com a grana curta nessas férias

Piscou, o ano acabou. E, lá vem as férias - para quem pode conciliar com os meses de verão. A gente sabe que a pandemia mudou o conceito de férias fora de casa, a data das viagens e modificou destinos. Porém, com esquema vacinal em dia, um bom planejamento e as malas prontas, o próximo roteiro não está mais tão distante assim da sua realidade.

Claro, tudo isso ainda tendo em mente que sem as medidas protocolares de segurança para barrar a transmissão (ainda alta) da covid nada disso pode ser feito. Então, é usar corretamente a máscara, manter a higiene adequada das mãos e um certo distanciamento para aproveitar melhor o tempo livre.

Segundo a pesquisa mais recente feita pela plataforma de hospedagens Booking.com, o principal aspecto a ser considerado pelos brasileiros não vai ser, necessariamente, onde tenha sol, mas o lugar onde o bolso chega.

Nos próximos 12 meses, os preços mais acessíveis serão determinantes para seis em cada dez viajantes, ao optarem ou não por um destino estrangeiro em suas futuras viagens (68%). No Nordeste, essa preocupação é ainda maior, já que 73% devem considerar o orçamento para decidir qual o roteiro das férias. A pesquisa ouviu online mil brasileiros.

Por falar em orçamento, 43% planejam gastar, diariamente, de R$ 200 a R$ 500 por pessoa. A maior parte dessa grana vai ser investida em serviços de acomodação (28%) e alimentação (26%). Diante de uma pandemia que ainda não acabou prioridades mesmo são as medidas de saúde e segurança adotadas pelas acomodações (65%) e os custos da viagem (54%).

Mas será que dá para fazer o milagre de viajar gastando pouco? Com planejamento dá sim. E, diante da nova realidade, não custa tentar. Por isso, listamos a seguir 10 dicas que podem ajudar a tornar suas férias mais que merecidas numa realidade possível. São algumas economias que, olhando sem muita atenção, você até pensa que é só um detalhe. Mas, no geral, vai fazer a maior diferença. Partiu experimentar?

1. Pesquise

Descontos, ofertas ou pacotes promocionais, não vão cair do céu. A viagem só começa com uma boa pesquisa, como ressalta a analista em investimentos da Rico e especialista em Finanças Pessoais, Paula Zogbi.

“A ideia É buscar o máximo de alternativas que puder. Otimize seus deslocamentos, faça coisas que sejam próximas. Esse tipo de gasto que parece pequeno, coisa pouca, porém, faz toda diferença no final da viagem, desde o transporte aos custos com alimentação”, ensina.

2. Destinos

Pode parecer contraditório viajar para lugares mais frios no verão? Sim, principalmente para nordestinos. Mas é justamente isso, que o planejador financeiro do Grupo H Soluções Financeiras, Igor Carvalho aconselha:

“Agora que estamos no verão, destinos que seriam normalmente procurados no frio, como chalés, por exemplo, tendem a ficar mais baratos. E locais procurados no verão, como praias, mais caros. Se o viajante puder ir para destinos mais baratos, com certeza vai ser melhor para o bolso”.

3. Melhores ofertas

A especialista em destinos na plataforma Skyscanner, Laura Lindsay, é quem aponta onde estão escondidas as melhores ofertas, principalmente, aquelas relacionadas com passagens áreas.

“Pesquise não só por várias datas, mas pelos aeroportos. Com isso, a chance de pechincha será maior. Não deixe de configurar para receber os alertas de preços. Eles vão garantir que você seja o primeiro a saber quando eles caírem ou ao surgir um desconto adicional”, diz Lindsay.

4. Hospedagem

Antes de viajar Vale pensar em tudo para economizar na hospedagem: casa de amigo, amigo de amigo, parente, acomodação de aplicativos de hospedagem, como pontua Igor Carvalho, do Grupo H.

“Reservas de hotéis tendem a ser mais caras quando feitas para um período curto. Analise todas as formas de hospedagem”, comenta. E com a nova variante Ômicron, todo cuidado é pouco. “Seja em hotel ou em casa alugada, verifique se estão sendo seguidas todas as medidas de higiene preestabelecidas”, diz.





5. Transporte

Uma das despesas que mais impactam na viagem é o transporte. até porque Nem sempre as milhas dão conta. Paula Zogbi, da Rico, afirma que é interessante usar os aplicativos de transporte rodoviário e escolher destinos com uma boa oferta de transporte público:

“Sempre há chances de encontrar algo mais barato”. Mas, se não dá para abrir mão do voo, Laura Lindsay, da Skyscanner, sugere combinar companhias áreas. “Variar pode cortar bastante os custos”, revela.

6. Flexibilidade

Observar as condições de cancelamento de passagem ou hospedagem sem custos se tornou quase que uma obrigação para quem não quer arriscar ter prejuízo. O alerta é do gerente de Comunicação da Booking.com para a América Latina, Luiz Cegato.

“É importante que os viajantes prefiram reservar acomodações com políticas de cancelamento gratuitas ou flexíveis”, reforça. O mesmo vale para as passagens, como acrescenta Laura Lindsay, da Skyscanner: “Use sempre o filtro ‘tarifas flexíveis’”.

7. Comentários

É sempre bom dar uma lida nas avaliações e comentários dos clientes para se nortear nos serviços prestados. Para o especialista da Proteste Associação de Consumidores, Rodrigo Alexandre, essa é mais uma maneira não só de conhecer os serviços, mas também de economizar, observando as recomendações.

“Esses comentários podem ajudar, principalmente, a avaliar o custo x benefício, para que a viagem seja uma experiência boa e não onere muito os gastos”, conta.

8. Dias populares

Amplie o olhar, como aconselha a Laura Lindsay, da Skyscanner. “Os preços dos voos são todos baseados na oferta e na demanda. Como algumas datas são mais populares do que outras, eles variam em função disso. A ferramenta de pesquisa de ‘mês inteiro’ permite conferir voos baratos rapidamente e escolher a oferta certa. Viaje um dia antes ou um dia depois de suas datas de partidas originais. Voar em dias menos populares da semana é bem mais em conta”, orienta a especialista.





9. Alimentação

A gente sabe que quem viaja quer folga, mas não tem jeito: economizar na alimentação significa cozinhar a própria refeição. Porém, a educadora financeira Carol Stenge aponta alguns remanejamentos que podem ser feitos para viabilizar financeiramente a viagem e, se tudo certo, até comer fora:

“Negocie pacotes de assinatura, reduza outras parcelas e tente eliminar de gastos desnecessários. Considere ainda, a venda de serviços e produtos como renda extra”.

10. Tudo tem limite

Mesmo buscando meios para economizar, Não deixe de definir uma verba diária de quanto pode gastar com alimentação, passeios e locomoção, como ressalta Carol Stenge. Ah, e isso vale, inclusive, para as ‘lembrancinhas’ que quiser comprar.