Viagem teste do metrô até Cajazeiras e Aguas Claras é realizada nesta segunda

Uma viagem-teste do Tramo 3 da Linha 1 do metrô de Salvador foi realizada nesta segunda-feira (26). O novo trecho, em fase de conclusão, tem cerca de cinco quilômetros de extensão e duas estações, localizadas depois da Estação Pirajá: Campinas de Pirajá, nas imediações da Brasilgás, e Águas Claras/Cajazeiras, no cruzamento da Avenida 29 de Março com a BR-324.

O Tramo 3 dispõe de um Terminal de Integração ao lado da Estação Campinas de Pirajá e de um Terminal de Integração de Ônibus Urbano e Metropolitano em Águas Claras. A Estação Águas Claras/Cajazeiras também dará acesso à nova rodoviária da capital baiana.

Durante o evento, o governador Rui Costa (PT) revelou que o novo tramo faz parte de um projeto para a região que também inclui novas avenidas, terminais de passageiros, estação rodoviária, shopping, lojas, supermercados, um novo SAC e uma policlínica.

"Trata-se de um megaplanejamento feito lá atrás, quando eu ainda era secretário. Abrimos um mapa enorme de Salvador na mesa e desenhamos como seria a transformação da mobilidade urbana na cidade, e iniciamos esse, que é o maior investimento entre as 26 capitais do Brasil. Foram R$ 10 bilhões investidos na cidade em 10 anos", revelou.

A analista de RH Telma Ferreira, de 55 anos, mora no bairro do Cabula e, todos os dias, vai para o trabalho, em Pirajá, de metrô. Para ela, especificamente, a inauguração do terminal em Campinas de Pirajá vai ser benéfica. “Eu saltava na estação aqui, em Pirajá, e pegava outro ônibus. Agora, eu vou saltar uma estação a mais, então, vai reduzir meu tempo de chegada ao trabalho”, contou.

O novo tramo do metrô deve começar a funcionar para a população em geral ainda em 2022. Já a rodoviária deve ser inaugurada até março de 23, enquanto o complexo viário fica para junho.