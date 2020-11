Viatura capota durante perseguição em Cajazeiras e três PMs ficam feridos

Uma viatura capotou e deixou três policiais feridos no final da manhã desta quinta-feira (26). O acidente aconteceu na Avenida Dois de Julho, em uma rotatória que integra o bairro de Cajazeiras.

Segundo informações da Polícia Militar, uma viatura da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Pau da Lima) estava em perseguição policial na região, quando houve o capotamento. Não há informações de como o acidente ocorreu, nem de quem eram os bandidos perseguidos.

O carro foi parar no acostamento da via. Uma equipe da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Cajazeiras) foi encaminhada ao local e as vítimas foram atendidas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Não há informações sobre o estado de saúde dos PMs.