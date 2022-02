Viatura capota em estrada baiana e dois policiais civis morrem

Dois policiais civis morreram e um está internado em estado grave após uma viatura capotar na BA-233, em trecho pertencente a Itaberaba, na manhã desta sexta-feira (4). Kleber Correia Cardoso, de 42 anos, e Matheus Guedes Malta Argolo, de 31, eram lotados na 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra).

Os dois foram aprovados no concurso de 2018. Kleber ingressou no quadro da Polícia Civil em outubro de 2020, enquanto Matheus tomou posse em outubro de 2021. Eles foram designados para servir no Departamento de Polícia do Interior (Depin), no município de Seabra, região da Chapada Diamantina.

“Toda a Polícia Civil está absolutamente consternada neste momento. Eles foram meus alunos na Acadepol, onde pude acompanhar de perto o desempenho de cada um. A perda de colegas tão jovens, com futuro promissor na nossa polícia, e de maneira tão trágica, deixa toda a instituição em luto”, declarou a Delegada-Geral Heloísa Campos de Brito.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que "presta condolências e une-se em luto a toda família e amigos".

Ainda não se sabem as causas do acidente.