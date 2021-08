Viatura da PM bate em carro durante perseguição na Avenida Bonocô

Uma viatura da Polícia Militar se envolveu em uma acidente na noite desta quarta-feira, na Avenida Bonocô. Após uma perseguição a criminosos em uma moto, a viatura se chocou contra um carro que passava pela via.



Segundo informações preliminares, um policial precisou de atendimento médico no local, mas não há detalhes sobre seu estado de saúde.



De acordo com a Transalvador, após o acidente, o trânsito ficou lento na região, mas foi normalizado cerca de uma depois do acidente, por volta das 21h30.



O Centro Integrado de Comunicações (Cicom) não soube confirmar se a perseguição policial teve relação com uma intensa troca de tiros relatada por moradores da região da Bonocô na noite desta quarta-feira.