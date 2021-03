Vice-governador João Leão recebe a primeira dose da vacina contra covid

O vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, João Leão, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19, neste sábado (13), em Lauro de Freitas. "Esperei pacientemente por esse dia", disse o vice, que foi imunizado no Ginásio de Esportes do Aracuí, em Lauro de Freitas. O município já iniciou a vacinação em idosos com 75 anos ou mais.

Leão tomou a CoronaVac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. "Os chineses estão ligados à minha vida, isto é fato", brincou o líder político. A

O vice-governador disse ainda que a vacina vai lhe conferir mais segurança para suas andanças pelo estado: "Estou muito feliz, porque agora vou ter ainda mais força e segurança para trabalhar pelo povo da Bahia, pois esta é minha grande meta. Agora é aguardar a segunda dose e, junto com o governador Rui Costa, que está incansável para conseguir comprar mais vacinas, trabalhar para imunizar todo nosso povo baiano".