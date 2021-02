Vice-presidente do Vitória, Luiz Henrique Viana pede licença

O vice-presidente do Vitória, Luiz Henrique Viana, vai se ausentar das funções que exerce na Toca do Leão por 90 dias. O dirigente pediu afastamento temporário do cargo. "Estou pedindo licença do clube para tratar de assuntos de ordem pessoal. Quando Paulo Carneiro me convidou sabia que essa hipótese poderia ocorrer", afirmou Luiz Henrique Viana em entrevista concedida ao CORREIO.

O dirigete rubro-negro desempenhava função administrativa financeira na agremiação. "O clube está passando por dificuldades financeiras, como é sabido por todos, entretanto, vários avanços foram conquistados, em diversas áreas, onde as derrotas em campo apagam. O clube está passando por uma transformação nas divisões de base, vários jogadores já terão ascensão para o time profissional, o que reduz despesas nas novas contratações. Vamos lançar a TV Vitória, aplicativo, inauguração da nova loja no Shopping Salvador, já temos a nossa marca própria para o enxoval, recuperamos os campos de treinamento da base, em andamento o novo acesso do clube e tantas outras medidas internas importantes para otimizar o dia a dia do clube", enumerou.

Luiz Henrique Viana foi eleito em 2019 através de chapa liderada pelo atual presidente do clube, Paulo Carneiro. "Apesar do ano difícil com o advento da pandemia, conseguimos atravessar em condições melhores que 2019. Acredito que 2021 ainda será um ano com turbulências, o clube precisa de paz, confiança e calma dos sócios e torcedores para sairmos desse momento. Paulo, com o apoio de Alex, Ademar e Manoel Matos, saberão conduzir o clube para dias melhores", projetou.

O mandato de Luiz Henrique Viana vai até o fim de 2022, mas ele ainda não sabe se reassumirá o posto após o fim da licença solicitada. "Ainda não consigo responder. Irá depender de fatores externos", encerrou.