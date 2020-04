Vico lança campanha para ajudar famílias afetadas pela pandemia

Nada de estufar a rede. Dessa vez, o faro de artilheiro está sendo usado para marcar um golaço fora das quatro linhas. Atacante do Vitória, Vico quer ajudar famílias afetadas pela pandemia de coronavírus e lançou uma campanha para arrecadar dinheiro. Todo o valor será convertido em cestas básicas. Os alimentos serão vendidos a preço de custo por uma rede de supermercados.

"Fala, galera. Tudo bem? Estou passando aqui para algo muito especial, algo que Deus colocou no meu coração. Todos nós sabemos a real situação que estamos passando, esse momento de crise que o Brasil está passando, e em Salvador não está sendo diferente. Eu e alguns amigos tivemos a ideia brilhante de ajudar essas pessoas que estão precisando. O Esporte Clube Vitória está junto com a gente nessa, nos dando esse apoio. E um apoio especial também é o apoio do mercado Assaí. Eles têm feito as cestas básicas a preço de custo pra gente", afirmou Vico em vídeo publicado no Instagram, tanto na conta pessoal do jogador como no perfil oficial do Vitória.

O atacante explica o que os interessados devem fazer para participar da campanha. “Se você quiser fazer parte dessa luta junto com a gente, para ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão precisando, é muito simples. Basta você olhar a conta bancária que vai estar no final desse vídeo, você faz a TED e manda o comprovante para os dados que vão estar ali. É muito importante você mandar o comprovante, porque só com o comprovante a gente vai poder tirar as cestas básicas”, reforça o jogador. “Então conto com a sua ajuda e vamos juntos ajudar o próximo”, convoca Vico.

Há duas contas disponíveis para depósito ou transferência (imagem a seguir). O comprovante da transação bancária deve ser enviado via WhatsApp para o telefone (71) 99364-7777.

Foto: Divulgação

EM CAMPO

Nesta temporada, Vico também marcou um golaço dentro das quatro linhas. Ao balançar a rede duas vezes, o atacante garantiu o triunfo por 3x1 contra o Lagarto-SE, no Barradão. O resultado deu ao Vitória a classificação à terceira fase da Copa do Brasil e R$ 1,5 milhão de premiação. Primeiro, ele abriu o placar após vacilo da zaga adversária. Depois, assinou uma pintura após dominar a bola fora da área e acertá-la no ângulo.

O momento vivido foi marcante e dedicado a seu Everaldo. "Muito difícil de falar. Tudo o que passei para chegar aqui... Me emociono muito, porque só eu e meu pai sabemos o que passei para chegar aqui e ser coroado com um gol desses. Agradeço a Deus e dedico esse gol a meu pai. Hoje é o dia mais feliz da minha vida como atleta profissional", afirmou o jogador na ocasião, em meio a lágrimas.

Antes, Vico havia estreado as redes com a camisa vermelha e preta no Ba-Vi, pela Copa do Nordeste, na Fonte Nova. Com três gols, ele está empatado com Léo Ceará e Alisson Farias na artilharia do time comandado pelo técnico Geninho. Eles só perdem para Eron. Autor de quatro tentos, o centroavante só jogou o Campeonato Baiano, torneio em que o Vitória foi representado no primeiro trimestre pelo extinto time de aspirantes, comandado pelo já demitido Agnaldo Liz.

Um dos homens de confiança do técnico Geninho no ataque, Vico foi titular em oito dos 10 jogos comandados pelo treinador nesta temporada. Suspenso, desfalcou a equipe contra Fortaleza e River-PI. Para manter a boa fase quando os campeonatos forem reiniciados, o atacante segue se exercitando como pode durante a pandemia. Para combater o contágio do coronavírus, as atividades na Toca do Leão foram suspensas em 17 de março.

"A decisão está nas suas mãos, ou você deixa as circunstâncias te pararem, ou você usa elas para evoluir e produzir ainda mais e melhor. Eu decidi não parar", afirmou Vico nas redes sociais, em publicação que aparece se exercitando na varanda de casa. Pelo visto, o artilheiro rubro-negro está colocando a teoria em prática não apenas para cultivar o corpo, mas também a capacidade de se sensibilizar com as dificuldades do próximo.