Vico sofre nova lesão em treino e ficará afastado por dois meses

O atacante Vico, do Vitória, sofreu uma lesão no reto femoral da coxa esquerda durante treinamento na Toca do Leão. De acordo com o departamento médico do clube, o jogador deve ficar afastado dos gramados por oito semanas. Se esse prazo se confirmar, ele só voltará a ficar à disposição em meados de ouubro.

Vico já havia passado por um longo período fora de combate, após sofrer uma lesão na coxa. Após se recuperar, ele entrou em campo no segundo tempo da partida contra o Vasco, no dia 7 deste mês, pela 16ª rodada da Série B, e atuou por 17 minutos.

Depois, o atacante ficou de fora dos duelos seguintes. Segundo o Vitória, a decisão fazia parte do planejamento, já que a intenção do departamento médico era promover seu retorno de forma gradual.

O jogo contra o Vasco foi o único de Vico pelo rubro-negro na atual edição da Série B. Na temporada, ele fez apenas 15 jogos, com dois gols marcados.