Vida curta: relembre os carros que foram vendidos por pouco tempo no Brasil

Muitos carros estão no mercado há décadas, alguns com mais de dez gerações. Outros, não passam da primeira. Há aqueles que chegaram a ser fabricados no país, mas a queda nas vendas ou a baixa de lucratividade os levou ao fim de linha. Outros modelos foram importados, continuam em portfólios de outros países, mas já não são mais oferecidos no nosso mercado.

A Chevrolet tem três casos recentes de automóveis que não se adaptaram ao mercado brasileiro: Agile, Malibu e Sonic.

O Sonic foi vendido no Brasil entre 2012 e 2014, nas versões hatchback e sedã. O modelo acumulou apenas 17.474 unidades do hatch emplacadas, volume similar ao que o Onix emplacou somente em janeiro deste ano. O volume do sedã foi ainda menor: 14.154 unidades.

Para azar da dupla, que era importada do México, o Onix estreou no final de 2012. Produzido em Gravataí, interior do Rio Grande do Sul, caiu no gosto do brasileiro e não enfrentava problemas cambiais ou dificuldades logísticas. Em outubro deste ano, a General Motors, proprietária da marca Chevrolet, encerrou a produção global do Sonic.

O câmbio também foi o vilão de outro modelo da Chevrolet que ficou pouco tempo no país, o Malibu. Ele tinha intenção de competir diretamente com Ford Fusion, Honda Accord, Hyundai Azera e Toyota Camry, mas a vida do sedã foi curta no país: chegou em 2010 e saiu em 2012.

O modelo que teve maior volume de vendas entre os três foi o Agile, que era importado da Argentina. O veículo chegou ao Brasil no final de 2009 e foi importado até o último semestre de 2014. O sucesso do Onix, modelo superior em diversos quesitos, colaborou para o fim do Agile. Mas sua dianteira continua sendo aplicada até hoje na picape Montana.

O hatchback Brava não teve vida longa no mercado nacional. Ficou em linha de 1999 a 2003 Ainda oferecido em outros países, o Hyundai Veloster ficou apenas três anos no Brasil Produzido na Argentina, o Symbol somou somente 7 mil emplacamentos em três anos no Brasil Também feito na Argentina, o Agile chegou no final de 2009 e se despediu em 2014 Outra aposta da Chevrolet foi o Malibu, sedã que foi oferecido no Brasil entre 2010 e 2012 A Dodge Dakota, rival de Ford Ranger e Toyota Hilux, foi produzida no Paraná entre 1998 e 2001 A Peugeot criou a Hoogar para disputar com Chevrolet Montana, Fiat Strada e Volkswagen Saveiro (Fotos: divulgação)

Responsável por sucessos como Uno, Palio e Strada, a Fiat também coleciona alguns fracassos. Alguns sedãs como Linea e Marea não passaram da primeira geração, mas um dos destaques neste sentido foi o Brava. No mercado brasileiro, o veículo foi oferecido entre 1999 e 2003, até ser substituído pelo Stilo - que ficou em linha entre 2003 e 2010 no país.

O esportivo Veloster, da Hyundai, passou pouco tempo no país. Com desenho arrojado e com a inovação de três portas, duas dianteiras e uma traseira (do lado do carona), o veículo passou apenas três anos por aqui. Ele chegou ao Brasil em 2011, pouco depois da estreia mundial, e ficou até 2013. No total, foram pouco mais de 13 mil unidades emplacadas. Um dos motivos era o baixo rendimento do motor 1.6 aspirado para quem buscava um esportivo.

Na Renault, um fracasso recente foi o Symbol. O sedã foi importado da Argentina em 2009, onde surgiu para substituir o Clio sedã. A ideia era posicionar o modelo acima do Logan, ainda de primeira geração. Ficou apenas três anos no mercado brasileiro e somou somente 7 mil emplacamentos.

Picapes

A história da Chrysler no Brasil é marcada por idas e vindas. Em uma dessas passagens, o fabricante americano produziu no país a Dakota (1998), na época sob a marca Dodge. Sete meses após o início da produção da Dakota no país, a Chrysler se associou à Daimler, empresa que controla a Mercedes-Benz.

Por conta dessa reestruturação, em setembro de 2001 foi anunciado o fechamento da fábrica brasileira, instalada no Paraná. A fusão terminou em 2007 e, desde 2014, a Chrysler se fundiu com a Fiat.

A Peugeot apostou alto ao criar uma picape compacta para o mercado brasileiro, a Hoogar. O modelo, que teve como base o 207, tinha uma moderna suspensão traseira e boas soluções, como o apoia pé lateral para acesso à caçamba. Mas a falta de habilidade das concessionárias com esse tipo de produto levou a uma saída súbita do mercado.

Lançada em 2010, a picape ficou apenas cinco anos em linha. Seu melhor ano foi 2011, quando teve mais de 5 mil emplacamentos, mas foi caindo em vendas até ser descontinuada em 2014, quando somou apenas 354 licenciamentos.