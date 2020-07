Vídeo: ACM Neto recebe apelo de comerciante: 'me sensibilizei'

O prefeito ACM Neto publicou um vídeo nas suas redes sociais nesta segunda-feira (13), onde aparece conversando com um empresário, que solicita a reabertura dos shoppings.

Na postagem, o gestor municipal disse estar sensibilizado com a situação dos comerciantes e que fará o possível para que as lojas sejam reabertas. No entanto, ele voltou a afirmar que, para que isso seja feito de forma segura, é necessário que nçao exista uma sobrecarga nos leitos hospitalares.

"Hoje, no fim da manhã, conversei com um comerciante que me sensibilizou bastante, assim como outros tantos com quem falo diariamente. Podem ter certeza que eu, mais do que ninguém, desejo ser porta-voz de boas notícias para Salvador. É por isso que a Prefeitura e o Governo do Estado prepararam um plano de retomada baseado em critérios técnicos e científicos. A nossa previsão é que, nos próximos dias, a taxa de ocupação de leitos chegue a 75%, permitindo que a reabertura das atividades comerciais aconteça com cautela e segurança. Sei das dificuldades de cada um e das consequências que a crise trouxe para a maioria das pessoas de nossa cidade e é por isso que, desde o início, tenho mantido diálogo permanente com trabalhadores, empresários e com os setores mais afetados pela crise. Vocês são testemunhas do quanto temos lutado para minimizar as consequências do coronavírus com muito trabalho, sensibilidade, espírito público e, principalmente, focando na preservação de vidas. Tenho certeza que, muito em breve, poderemos dizer que, juntos, superamos mais um desafio", escreveu.

Na semana passada, o prefeito apresentou, junto com o governador Rui Costa, um plano de reabertura gradual das atividades suspensas por decreto em Salvador. A primeira fase da reabertura prevê ocupação de menos de 75% dos leitos de UTI exclusivos para a covid-19. A fase 2 começa quando essa taxa chegar a menos que 70% e a 3 quando for menor que 60%. Sempre deve-se manter essa taxa por cinco dias para que a fase tenha início.