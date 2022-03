Vídeo: Aos gritos de 'racista', turista que ofendeu homem em Arraial d'Ajuda é preso

Um turista de São Paulo, de 50 anos, foi preso em flagrante por injúria racial, desacato e resistência na quinta-feira (3), na Estrada do Mucugê, em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o homem chamou uma pessoa de 'macaco' e resistiu à abordagem policial, dirigindo ofensas também à guarnição da Polícia Militar.

O caso ocorreu nas dependências do restaurante "Varanda Mucugê", onde o turista estava consumindo. Segundo Roberto Schincariol, proprietário do estabelecimento, o homem havia saído do restaurante para fumar e "bateu boca" com alguns moradores, voltando logo depois para sua mesa. Roberto afirma que não presenciou o momento em que o turista cometeu a ofensa, que foi realizada do lado de fora do restaurante, mas assegura que não foi com um de seus funcionários. A PC não informou a identidade da vítima nem do suspeito.

Em nota, o restaurante ainda declarou que repudia "qualquer tipo de preconceito e discriminação", e não compactua "com os atos ou atitudes tomadas pelo cidadão envolvido no lamentável ocorrido em questão".

Pouco depois da discussão com os moradores, policiais militares chegaram ao estabelecimento e abordaram o turista. O momento foi filmado por um dos presentes.

No vídeo, é possível ver o homem resistindo à prisão e sendo imobilizado por um dos PMs enquanto as pessoas ao redor o chamavam de "racista" aos gritos e o mandavam "sair da nossa terra".

Com os aplausos da multidão de pessoas ao redor, ele foi algemado e levado até a viatura, que o levou até a Delegacia Territorial de Porto Seguro. Procurada pelo CORREIO, a PM informou que a demanda foi encaminhada para a unidade responsável, mas não ofereceu mais detalhes.

O suspeito foi preso na noite de quinta, contudo, a PC não soube precisar se ele continua detido até esta sexta (04) ou se pagou fiança e já foi solto.