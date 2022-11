Vídeo: carro cai em cratera durante chuva em Feira de Santana; Inmet emitiu alerta

Um carro caiu em uma cratera na Avenida Artemia Pires, no bairro SIM, em Feira de Santana, nesta sexta-feira (25). Fortes chuvas atingiram a cidade durante toda a tarde, causando diversos pontos de alagamento.

De acordo com informações da TV Subaé, a prefeitura informou que na região existe um serviço de extensão de rede de esgoto de uma construtora que está em andamento e, provavelmente, o motorista não viu a sinalização no local. Não há informações sobre feridos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para os próximos dias na região de Feira de Santana. Conforme previsão do órgão, deve chover até 50mm entre esta sexta e sábado (26). A chuva volta a se intensificar entre segunda e terça-feira. Diante disso a Coordenação Municipal de Defesa Civil chama a atenção da população para alguns cuidados.

Conforme a coordenadora da Defesa Civil, Anna Karoline Rebouças, a maior preocupação do órgão são moradores de áreas consideradas críticas na cidade. Ela reitera que nesse período, quando normalmente ocorrem chuvas torrenciais, as atenções com as pessoas que residem nesses locais são redobradas.

"Sempre orientamos as pessoas que ao perceber o nível da água subindo e entrando na residência, deve procurar um lugar seguro. Evitar ter contato com a água e desligar a corrente de energia antes que a água chegue no nível das tomadas. E se precisar sair do imóvel, levar somente o que é necessário, como documentos e remédio de uso contínuo", elencou.

Ela orienta ainda que os serviços de emergência devem ser acionados através do número 156, Central de Atendimento da Prefeitura, e do número 193, Corpo de Bombeiros. "Nesses casos a Defesa Civil faz a vistoria e se necessário o encaminhamento para órgãos de atendimento social", explica.