Vídeo: carro em fuga da PM bate de frente contra caminhão em Salvador

Um veículo que era perseguido pela Polícia Militar bateu de frente contra um caminhão na tarde da quarta-feira (5), na Avenida Ulysses Guimarães, em Novo Horizonte, Salvador. O motorista ficou ferido e foi socorrido para um hospital.

Segundo a Polícia Militar, a perseguição começou quando uma equipe da Operação Apolo fazia rondas na Avenida Paralela e notou um veículo prata "em atitude suspeita". Os PMs deram ordem de parada ao motorista, que acelerou repentinamente em direção ao CAB, tentando fugir dos policiais.

Os PMs seguiram o carro até a altura do Fórum Teixeira de Freitas, quando o carro bateu de frente em um caminhão que vinha no sentido oposto.

O motorista do carro ficou preso às ferragens e o Salvar foi acionado para fazer o resgate. O homem foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e recebeu voz de prisão por estar com um carro roubado. A a polícia constatou que a placa do veículo não era condizente com a numeração do chassi, confirmando a clonagem. A placa original tinha restrição de roubo em Ipitanga, no dia 2 de outubro.

Três pessoas que estavam no caminhão também tiveram ferimentos leves e foram levados ao HGE. Nâo há mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

O carro foi levado para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV).