Vídeo: casa desaba com família dentro após chuva na Bahia

Uma família de quatro pessoas levou um susto na tarde desta terça-feira (28) no município de Nova Canaã, no sudoeste da Bahia. Depois de uma forte chuva, que começou no final da manhã, a casa apresentou rachaduras graves e, minutos depois, foi ao chão. Foram os vizinhos que estavam do lado de fora que perceberam a situação e avisaram à família o que estava acontecendo. Todos escaparam ilesos.

Em um dos vídeos divulgados nas redes socais é possível ouvir as pessoas gritando para que os moradores corram até o quintal, pois a fachada da casa está ruindo. Segundo a prefeitura, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania foram até o local, retiraram os moradores e os acompanharam até a casa de familiares em um local seguro. A prefeitura informou ao CORREIO que a família está recebendo suporte material e psicológico.

Parte da casa caiu com a família dentro (Foto: Ascom/Prefeitura Nova Canaã)

Outros estragos

A casa não apresentava rachaduras antes do ocorrido e, segundo a prefeitura, tudo foi causado por conta do grande volume de chuva que atingiu a cidade. Outras famílias também ficaram desabrigadas no município, principalmente no distrito de Icaraí e na região da Serra, onde houveram deslizamentos de terra que atingiram as casas. Ainda de acordo com a prefeitura da cidade, os prejuízos e a quantidade de famílias atingidas pela chuva ainda não foram contabilizados.

A BA-262, que liga a BR-415 à BR-116, ficou interdita após deslizamentos de terra e quedas de árvores obstruírem vários trechos da rodovia. Um carro também foi atingido pelas árvores. Alguns postes caíram deixando trechos da rodovia sem energia. Uma operação foi montada ao longo da estrada para retirar o destroços da pista.

Foto: Ascom/Prefeitura Nova Canaã