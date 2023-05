Vídeo com estudante baiano que tem deficiência visual viraliza após post de Messi

Um dos maiores nomes do futebol mundial, Lionel Messi, divulgou nesta sexta-feira (19) nas redes sociais a história do estudante baiano Domingos José dos Santos, 35 anos, que tem uma deficiência visual.

A publicação conta a história de vida de Domingos, que mudou depois de passar a usar o óculos OrCam MyEye 2.0, um dispositivo que permite a leitura automática de vários elementos como textos, telas, rostos e objetos, o que melhorou a autonomia e qualidade de vida de Domingos. O post, que foi pago pela marca, teve mais de dois milhões de curtidas rapidamente.

“É uma tremenda satisfação ajudar a vida de pessoas cegas e com perda de visão, graças a OrCam. Isto é mágico”, diz Messi no vídeo.

Domingos conta no vídeo que com o OrCam conseguiu ler pela primeira vez um livro físico. Ele ficou feliz com o sucesso do post de Messi.

“Estou feliz que tenha acontecido isso porque, assim, mais pessoas vão assistir. A tecnologia veio para tornar este mundo mais inclusivo. O aparelho transformou a minha vida. Temos que acreditar mais na educação e nas transformações que ela proporciona, principalmente quando caminha lado a lado com a tecnologia”, diz.

O estudante baiano recebeu o óculos da Secretaria da Educação da Bahia (SEC), em 2021, parte do Programa de Educação Inclusiva.

Na época, Domingos era aluno do Colégio Democrático Professor Rômulo Galvão, em Elísio Medrado, no interior da Bahia.

Atualmente, ele é aluno do 4º semestre de direito na Universidade do Estado da Bahia (Uneb).