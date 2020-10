Vídeo da PGE sobre lei que criminaliza o racismo é finalista de prêmio

O vídeo institucional 'Lei Caó (7.716/89) / 30 anos de existência e resistência - A lei que criminalizou o racismo', elaborado pela Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE-BA), é finalista do XX Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O anúncio foi divulgado pela diretoria do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça nesta quinta-feira (1º). Ao todo, 198 projetos concorreram nesta edição do prêmio

O prêmio reconhece os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação de todos os órgãos ligados à Justiça do país. Ao todo, são 13 categorias, cada uma com 3 finalistas. A Comissão Julgadora é formada por profissionais de diferentes áreas da Comunicação e de diversas regiões do Brasil.

Para a jornalista Mara Santana, assessora de Comunicação do órgão, a escolha do vídeo “é um reconhecimento ao trabalho árduo e comprometido de uma equipe que trabalha com afinco em tudo o que faz”.