Vídeo de lançamento de uniformes do Goiás causa polêmica; assista

A prévia do novo uniforme que será lançado pelo Goiás está causando polêmicas nas redes sociais. O vídeo publicado pelo clube em seu perfil oficial no Twitter exibe imagens sensuais de duas mulheres com a camisa do time goiano. A publicação tem apenas 25 segundos, mas causou uma extensa repercussão negativa e não apenas entre as mulheres.

Em resposta ao vídeo, internautas postaram mensagens como: "Sexualizar as mulheres no futebol só atrapalha a luta de quem só quer torcer. Lamentável"; "Que vergonha... Mulher tratada como objeto em 2019.... pqp" e "As minas brigam tanto pra serem aceitas e respeitadas no futebol pra vir o clube e sexualizar desse jeito. Que retrocesso".

Em menor número, alguns internautas apoiaram a campanha produzida pelo Goiás. Confira o vídeo: