Vídeo de melhores amigos se abraçando na rua emociona a internet

Um vídeo de dois melhores amigos se abraçando no meio da rua viralizou e emocionou a internet esta semana. Os amigos se conhecem por quase toda a vida: isso quer dizer mais de um ano, pois os pequenos Maxwell e Finnegan têm apenas dois anos. O vídeo, curto, mostra um correndo na direção do outro e o abraço fofo no final. Os pais estavam acompanhando a dupla durante a cena, que aconteceu em Nova York.

As crianças se tornaram melhores amigos depois que os pais se conheceram em um restaurante de Nova York e desde então são inseparáveis. Eles estavam sem se ver há dois dias quando aconteceu o reencontro filmado.

Foi o pai de Maxwell, Michael Cisneros, quem publicou o vídeo em seu Facebook, no domingo. O post teve milhares de visualizações e compartilhamentos por todo mundo.

"Com todo o racismo e ódio acontecendo, acho que é um vídeo muito bonito", afirmou Michael em entrevista à emissora americana "WPIX". "É ótimo espalhar o amor e mostrar esse tipo de amor e beleza no mundo", acrescenta.

Ele conta que não costuma postar detalhes da sua vida pessoal, mas o carinho entre o filho e amigo gerou uma cena tão bonita que não enxergou outra opção. "Peguei meu telefone o mais rápido possível para gravá-lo. Eles são fofos demais juntos", se derrete o pai coruja. "Agora, com toda a atenção que está recebendo, é uma ótima história contar a ele quando ele for mais velho".

Ao DailyMail, o pai contou que os garotos são apaixonados pela Disney e gostamd e assistir Moana e Rei Leão juntos. Eles moram a apenas um quarteirão de distância um do outro. "Eles sempre ficam super animados para se encontrar, mesmo se não tiverem ficado muito tempo afastados. Eles são parceiros no crime e quando um faz algo o outro copia", acrescenta Michael, que adotou Maxwell ainda recém-nascido.

Os dois compartilham brinquedos, comida e roupas. "E sempre que eles estão separados eles perguntam um pelo outro. É realmente a coisa mais fofa". Michael diz que Finnegan é mais extrovertido, enquanto seu filho Maxwell costuma ser meio tímido enquanto não conhece a pessoa. "Mas ambos são muito ativos", garante.

Veja fotos da duplinha fofa:

Maxwell (esquerda) e Finnegan (Foto: Michael Cisneros)

(Foto: Michael Cisneros)

(Foto: Michael Cisneros)