Vídeo de 'policial gato' em ocorrência chama atenção na web: 'Sempre me achei normal'

Iuri Gibaldi, de 28 anos, é policial militar e estava apenas em mais um dia de trabalho em Porto Velho, em Rondônia, quando foi gravado por um aluno da escola estadual, onde atendia a uma ocorrência. O vídeo foi publicado no TikTok e já ultrapassa 4 milhões de visualizações.

Apelidado de ‘policial gato’ pelos internautas, o PM já ganhou mais de 26 mil seguidores em seu perfil no Instagram desde o início da repercussão.

Autodeclarado tímido, Iuri Gibaldi comentou em entrevista ao G1 que não possui o hábito de publicar coisas em suas redes sociais e ficou surpreso com a repercussão.

Vários perfis famosos no Instagram republicaram o vídeo do PM. Entre comentários e curtidas, o conteúdo alcançou mais de um milhão de visualizações nesta rede social. Nos comentários, os internautas elogiam a aparência do policial e ressaltam a sua timidez: “fofo”.

Apesar do elogios, o policial conta que é reservado e que nunca se achou muito bonito. "Não tinha noção da forma que as pessoas me viam. Sempre me achei normal. Nunca fui apegado à beleza. Na verdade, até hoje tô nessa fase de 'patinho feio'", conta.