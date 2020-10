Vídeo: homem atira em outro no trânsito; assista momento exato

Um vídeo do momento em que um motorista dispara um tiro contra outro condutor, durante uma discussão no meio do trânsito da cidade de Dearborn, no estado americano do Michigan, virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesse início de semana. A situação se passou em plena luz do dia, na região central da cidade.

Nas imagens, é possível ver o atirador apontado para a caminhonete. Em seguida, disparo é realizado.

Abdulhadi el Hadi, vítima do tiro, detalhou que o homem atrás do volante de um Honda Accord verde o cortou em Dearborn, na tarde de domingo (18).

A partir daí, ele começou a gravar um vídeo enquanto estacionava ao lado do motorista para confrontá-lo, segundo a agência de notícias Storyful.

El Hadi, que chega a implorar para que o homem abaixe a arma, não ficou ferido, mas filmou a tentativa de homicídio e, depois, fotos de aparentes buracos de bala na porta e na janela do lado do motorista. O suspeito continua foragido, e é procurado pela polícia.